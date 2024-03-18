İptal edilmeliydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galibiyete sevinmekten çok olaylara isyan etti. Kartal şunları söyledi: "Oyuncumun kafasına madde geliyor, maçın iptal edilmesi gerekiyor. Hakemler bu şartlarda maçı bitirmeye çalıştılar. Keşke bu görüntüler olmasaydı. Bu maçlar devam edecek. Bunların olmaması gerek. Spor, futbol; dostluk ve arkadaşlıktır. Sakin, sağduyulu olmamız gerekiyor."

YERE YATMADIM

"Benim kafamda şişme var. Ben alışığım. Sokakta yetişmiş biriyim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Hayatım boyunca böyle biri olmadım. Omzumda kafamda şişlikler var ama ben yere yatmadım, öyle biri değilim. İçeride antrenörlerimin ağzı patladı, dudağı patladı, bazı antrenörlerde şişlikler var. Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler!"