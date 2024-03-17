TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ İZLE CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Mart Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Visca, Berat, Mendy, Trezeguet, Pepe, Enis Destan.

F.Bahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ DEPLASMAN KARNESİ GÜVEN VERİYOR

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Ligde oynadığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, seriyi Trabzonspor maçında da sürdürüp şampiyonluk hedefinde önemli bir adım daha atmak istiyor.

SON 7 TRABZON DEPLASMANINDA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde etti. 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 7 maçta bordo-mavili ekip 5 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzon'daki son galibiyetini Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 27'nci haftasında rakibini 1-0 mağlup ederek almıştı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 29 hafta itibarıyla 76 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 27 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 76 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.

İSMAİL KARTAL İLE ABDULLAH AVCI 11. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 10 karşılaşmanın 5'ini Abdullah Avcı'nın ekipleri, 1'ini İsmail Kartal'ın takımı kazanırken, 4 mücadele berabere tamamlandı.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.