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TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Nürnberg'ten Can Uzun açıklaması...

Son dakika spor haberleri: Adı ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Can Uzun performansıyla Almanya'ya damga vurmaya devam ediyor. Genç yetenek için Nürnberk'ten açıklama geldi ve oyuncunun transferini doğruladılar. İşte son detaylar... FB - GS HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 14:40
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Nürnberg'ten Can Uzun açıklaması...

Bundesliga 2'de hafta sonu oynanan maçta Nürnberg, Magdeburg deplasmanından galibiyetle döndü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Nürnberg'ten Can Uzun açıklaması...

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Nürnberg'e galibiyieti getiren golü 80. dakikada Can Uzun kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Nürnberg'ten Can Uzun açıklaması...

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Can Uzun'u takımda tutamayabileceklerini söyledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Nürnberg'ten Can Uzun açıklaması...

Hecking Sport1'e yaptığı açıklamasında, "Elbette onu Nürnberg'te tutmak isteriz ancak ne yazık ki Futbol dünyası farklı. Elbette onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin edebilirsiniz." dedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Nürnberg'ten Can Uzun açıklaması...

CAN UZUN'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nürnberg formasıyla bu sezon 24 maçta süre alan Can Uzun, 16 gol kaydetti. Genç oyuncu bu maçlarda 3 asist yaptı. Can Uzun, geçtiğimiz hafta A Milli Takım tercihinin Türkiye olduğunu açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Nürnberg'ten Can Uzun açıklaması...

Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koydu.

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