TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Nürnberg'ten Can Uzun açıklaması...
Son dakika spor haberleri: Adı ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Can Uzun performansıyla Almanya'ya damga vurmaya devam ediyor. Genç yetenek için Nürnberk'ten açıklama geldi ve oyuncunun transferini doğruladılar. İşte son detaylar... FB - GS HABERLERİ
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Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Nürnberg'e galibiyieti getiren golü 80. dakikada Can Uzun kaydetti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Can Uzun'u takımda tutamayabileceklerini söyledi.
Hecking Sport1'e yaptığı açıklamasında, "Elbette onu Nürnberg'te tutmak isteriz ancak ne yazık ki Futbol dünyası farklı. Elbette onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin edebilirsiniz." dedi.
CAN UZUN'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Nürnberg formasıyla bu sezon 24 maçta süre alan Can Uzun, 16 gol kaydetti. Genç oyuncu bu maçlarda 3 asist yaptı. Can Uzun, geçtiğimiz hafta A Milli Takım tercihinin Türkiye olduğunu açıklamıştı.
Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koydu.
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