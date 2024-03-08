Belçika U21 Milli Takımı'ndan teknik direktörü Johan Walem ve Standard Liege'den takım arkadaşı Paul-Jose M'Poku, Michy Batshuayi'den övgüyle bahsetti. UEFA'ya konuşan M'Poku, "Michy özel bir oyuncu. Tahmin edilemez, patlayıcı, çok iyi hareket ediyor. Standard Liege'de zor bir ortamda kendini kanıtlamıştı. Rakamları iyi bence ama daha da verimli olabilir. Michy her zaman pozitif ve sakin. Aynı zamanda hırslı biri. Michy alışılmadık bir oyuncu. Her iki ayağıyla da güçlü. Aynı zamanda sahaya eğlence de katıyor. Sanki parkta oynuyormuş gibi eğlenmek istiyor. Verimlilik onun oyununun bir parçası" ifadelerini kullandı.