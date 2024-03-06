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Fenerbahçe maçı öncesi Belçika'da bilet alarmı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Bu maç öncesi Belçika polisi alarma geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 09:07
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Fenerbahçe maçı öncesi Belçika'da bilet alarmı!

Union Saint Gilloise cephesinde Fenerbahçe maçı öncesi güvenlik endişesi yaşanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan yüzde 5'lik kapasitenin çok üzerinde bilet talebinde bulundu. Bazı Belçikalı taraftarların 400 euro'ya karaborsada Türk seyircilere bilet sattığı ve bu yöndeki girişimlerin stada giriş men cezası yaptırımına maruz kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe-Anderlecht maçında 2 takım taraftarı arasında çıkan olaylar nedeniyle sıkı üst araması yapılacağı bildirildi.

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