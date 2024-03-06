Fenerbahçe maçı öncesi Belçika'da bilet alarmı!

Union Saint Gilloise cephesinde Fenerbahçe maçı öncesi güvenlik endişesi yaşanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan yüzde 5'lik kapasitenin çok üzerinde bilet talebinde bulundu. Bazı Belçikalı taraftarların 400 euro'ya karaborsada Türk seyircilere bilet sattığı ve bu yöndeki girişimlerin stada giriş men cezası yaptırımına maruz kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe-Anderlecht maçında 2 takım taraftarı arasında çıkan olaylar nedeniyle sıkı üst araması yapılacağı bildirildi.