Fenerbahçe'de rekora 2 maç kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 2-0 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Bu sezon ligde misafir takım olarak 14 maça çıkan sarı-lacivertliler, galibiyet, kalesini gole kapama ve topladığı puan bakımından zirvede yer alıyor. Konuk olduğu lig müsabakalarında gösterdiği performansla beğeni toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rekora koşuyor. Süper Lig tarihinde en çok deplasman galibiyetine 2020-2021 sezonunda ulaşan Fenerbahçe, 21 takımla oynanan bahsi geçen sezonu 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamlayarak deplasmanda 47 puan toplamıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik ile daha şimdiden 40 puana ulaşmayı başardı.

REKORA 2 GALİBİYET KALDI

Fenerbahçe, ligde deplasman galibiyet rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in kalan 5 maçlık bölümünde 1 galibiyet daha alması durumunda 14 galibiyete ulaşacak sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonuna ait rekorunu egale edecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan bölümde 2 galibiyet alması durumunda ise lig tarihinde bir sezonda en çok galip geldiği sezonu yaşayacak. Öte yandan Fenerbahçe, yine aynı bölümde 7 puan toplaması durumunda puan rekorunu egale edecek, söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.

TEK SEZONDA İÇİNDEKİ SERİ GALİBİYET REKORU DA GELEBİLİR

Fenerbahçe, bir sezon içinde deplasmanda aldığı seri galibiyet açısından da rekora gidiyor. Sarı-lacivertliler, seri deplasman galibiyetlerine bakıldığında daha önce en iyi sezonlarını 2005-2006 ve 2010-2011'de yaşadı.

2005-2006 sezonunda deplasmanda 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, 2010-2011'de ise bunu 9 maça çıkardı. Hatayspor galibiyetiyle bu sezon deplasmanda 8 maçlık seriye ulaşan sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonundaki başarısını egale etmeyi başardı.

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u geçmesi durumunda ise 2010-2011 sezonundaki 9 maçlık seriyi egale etmeyi başaracak. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarından galibiyetle ayrılması durumunda ise bir sezonda üst üste en fazla galibiyete ulaştığı sezonu yaşayacak.

DEPLASMANDA GALİBİYET REKORU 12 MAÇLA FENERBAHÇE'NİN

Süper Lig'de deplasmanda seri galibiyet rekoru 12 maçla Fenerbahçe'ye ait durumda bulunuyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride sarı-lacivertliler, üst üste 12 maç kazanmayı başarmıştı. Fenerbahçe, ligin kalan bölümünde üst üste 4 deplasman galibiyeti alması durumunda söz konusu rekoru egale edecek. Sarı-lacivertliler, ligin son deplasmanında Galatasaray'ı da geçmesi durumunda ise söz konusu rekoru geride bırakacak.