Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 09:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - DZEKO VE TADIC YAKIŞANI YAPTI

Hafta içi Ankaragücü bozgunu yaşayan Fenerbahçe, dün gece kazanmak zorundaydı. İyi oynadılar, inanılmaz mücadele ettiler ve galip geldiler.

Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Bu tür maçları oynamak kolay değil. Kupada büyük kayıp yaşanmış, ligde en ufak bir hataya kimsenin tahammülü yok. Fenerbahçe, özellikle ilk yarı Hatayspor'u sürklase etti.

Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Dzeko ve Tadic isimlerine yakışır şekilde oynamaya başladılar. Hele atılan gollerde Tadic ve Dzeko'nun asist özelliklerinin ne kadar yüksek kalitede olduğu görüldü.

Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

İlk golde Dzeko bir sol kanat oyuncusu gibi içeri girip, arka direkte Osayi'ye müthiş bir pas attı, o da golü yaptı.

Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

İlk devrenin son dakikalarında da Tadic'in asistiyle Cengiz kendine has vuruşuyla Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. İkinci yarı, Fenerbahçe haklı olarak oyunu biraz daha geride kabul etti, bulduğu kontrataklarla da çıkmaya çalıştı.

Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

İkinci yarıda çok önemli pozisyonlar var. Maç çok daha farklı da olabilirdi.

Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Hatayspor evinde iyi oynayan, iyi sonuçlar alan bir takım. Üstelik Galatasaray'ı da yenmişlerdi. Ama dün gece eski Hatayspor'un yerinde yeller esiyordu. Halil'in bulduğu pozisyon dışında da fazla bir pozisyon bulamadılar.

Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Sonuçta; Fenerbahçe takılmaya tahammülü olmayan maçtan kayıpsız çıktı.

Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Hakem Atilla Karaoğlan genelde iyiydi ama son dakikalarda Hataysporlu Massanga'ya vermesi gereken mutlak bir sarısı var ki ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Ama Karaoğlan bunu atladı.

DİĞER
DERBİYE GERİ SAYIM! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbisi muhtemel 11'ler
CHP'yi 'dipten' saran korku! "Öndeyiz" algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...
Galatasaray'dan gurbetçi harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal'a uyarı: Ders çalışması lazım!
"Takımı rahatlatan adamlar var"
MSÜ SORU VE CEVAPLARI 2024 | MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? PDF İNDİR
2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2024 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan hakem yorumu! "Karaoğlan bunu atladı" Çakar'dan hakem yorumu! "Karaoğlan bunu atladı" 09:08
"Takımı rahatlatan adamlar var" "Takımı rahatlatan adamlar var" 08:57
Bugün kimin maçı var? 3 Mart Pazar Bugün kimin maçı var? 3 Mart Pazar 08:31
La Liga'da tartışma yaratan karar! R. Madrid'in golü... La Liga'da tartışma yaratan karar! R. Madrid'in golü... 01:25
La Liga'da tartışma yaratan karar! R. Madrid'in golü... La Liga'da tartışma yaratan karar! R. Madrid'in golü... 01:15
R. Madrid'e Valencia engeli! R. Madrid'e Valencia engeli! 01:11
Daha Eski
R. Madrid'e Valencia engeli! R. Madrid'e Valencia engeli! 01:10
Baki'den G.Saray'a yabancı hakem çağrısı! Baki'den G.Saray'a yabancı hakem çağrısı! 00:52
Baki'den G.Saray'a yabancı hakem çağrısı! Baki'den G.Saray'a yabancı hakem çağrısı! 00:40
Toroğlu değerlendirdi! "Kırmızı kart..." Toroğlu değerlendirdi! "Kırmızı kart..." 00:26
Kartal: Herkese aynı mesafedeyiz! Kartal: Herkese aynı mesafedeyiz! 00:26
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor 00:26