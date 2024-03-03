Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
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İlk golde Dzeko bir sol kanat oyuncusu gibi içeri girip, arka direkte Osayi'ye müthiş bir pas attı, o da golü yaptı.
İlk devrenin son dakikalarında da Tadic'in asistiyle Cengiz kendine has vuruşuyla Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. İkinci yarı, Fenerbahçe haklı olarak oyunu biraz daha geride kabul etti, bulduğu kontrataklarla da çıkmaya çalıştı.
İkinci yarıda çok önemli pozisyonlar var. Maç çok daha farklı da olabilirdi.
Hatayspor evinde iyi oynayan, iyi sonuçlar alan bir takım. Üstelik Galatasaray'ı da yenmişlerdi. Ama dün gece eski Hatayspor'un yerinde yeller esiyordu. Halil'in bulduğu pozisyon dışında da fazla bir pozisyon bulamadılar.
Sonuçta; Fenerbahçe takılmaya tahammülü olmayan maçtan kayıpsız çıktı.
Hakem Atilla Karaoğlan genelde iyiydi ama son dakikalarda Hataysporlu Massanga'ya vermesi gereken mutlak bir sarısı var ki ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Ama Karaoğlan bunu atladı.
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