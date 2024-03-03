Ahmet Çakar'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu!

İlk golde Dzeko bir sol kanat oyuncusu gibi içeri girip, arka direkte Osayi'ye müthiş bir pas attı, o da golü yaptı.

İlk devrenin son dakikalarında da Tadic'in asistiyle Cengiz kendine has vuruşuyla Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. İkinci yarı, Fenerbahçe haklı olarak oyunu biraz daha geride kabul etti, bulduğu kontrataklarla da çıkmaya çalıştı.