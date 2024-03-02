Haberler Fenerbahçe 20 milyon euro masada

20 milyon euro masada

ebastian Szymanski'nin Fenerbahçe macerası kısa sürecek gibi duruyor... Sezon başında Dinamo Moskova'dan alınan Polonyalı oyuncu, sarı-lacivertli forma altında sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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20 milyon euro masada

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe macerası kısa sürecek gibi duruyor... Sezon başında Dinamo Moskova'dan alınan Polonyalı oyuncu, sarı-lacivertli forma altında sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Bu kulüplerden biri İtalya'nın son şampiyonu Napoli... Serie A ekibinin yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için bir teklif hazırladığı İtalyan basını tarafından duyuruldu.

Çizme'nin önde gelen basın organları arasında yer alan "tuttomercato"nun haberine göre; Napoli, Szymanski için 20 milyon euroluk bir teklif hazırladı ve kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifini yapacak. Haberde; Napoli ile Fenerbahçe arasındaki ikili ilişkilere de değinildi. Keza İtalyan ekibi daha önce sarı-lacivertlilerden Eljif Elmas'ı 2019 yılında 17.7, Kim Min-jae'yi ise 2022 yazında 18.05 milyon euro'ya transfer etmişti.

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