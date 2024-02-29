Dzeko'nun yerine Nketiah

Fenerbahçe için dün İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı... Ada medyası, sezon başında İtalyan ekibi İnter'den transfer edilen ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Edin Dzeko ile yolların ayrılacağını duyurdu. Haberde; Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak yıldızın yerine ise Arsenal'in golcüsü Eddie Nketiah'ı kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

EN BÜYÜK RAKİP PALACE

"FOOTBALL.TRANSFERS" haberinde şu ifadelere yer verdi: "Edin Dzeko'nun sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali sürüyor. Fenerbahçe de Dzeko'nun alternatifi olarak Arsenal'den Nketiah'ı belirledi. İngiliz ekibinde düzenli forma şanslı bulamayan Nketiah'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Crystal Palace ve Borussia Dortmund da istiyor. F.Bahçe'nin en büyük rakibi yine Palace."