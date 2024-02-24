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Fenerbahçe'ye Belçika lideri

Fenerbahçe, Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Belçika lideri Union Saint-Gillioise ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 7 Mart’ta deplasmanda oynanacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'ye Belçika lideri

Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi dün İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminin ardından belli oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz, 8 takım arasından otoriteler tarafından en zoru olarak gösterilen Belçika Ligi lideri Union Saint-Gillioise ile eşleşti. Fenerbahçe, Saint-Gillioise arasındaki ilk maç 7 Mart Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Rövanş maçı ise 14 Mart'ta Kadıköy'de...

ŞANSSIZLIK

Kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulunan yönetici Selahattin Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Anderlecht'in önünde, Liverpool'u yenmiş bir takım. Yaş ortalaması 25 olan, dinamik bir takım. Hocamızın iyi ders çalışması ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Hepimizin inancı Fenerbahçe'yi orada, finalde görmek. Stadyumun isminden dolayı bu kupayı kaldırmak hepimizin isteği" dedi.

DEĞERİ 66 MİLYON EURO

Belçika Ligi lideri USG'nin takım değeri 66 milyon 550 bin euro. Takımın en değerli ismi ise 10 milyon euro ile Mohamed Amoura... İspanyol Pertas 7 milyon euro, Japon stoper Machida da 6 milyon euro değere sahip.

TAKIMIN YILDIZI AMOURA

Takımın en önemli yıldızı ve en skorer ismi Cezayirli yıldız Mohamed Amoura... Sezon başında Lugano'dan transfer edilen 23 yaşındaki golcü bu sezon, ligde oynadığı 20 maçta 17 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Toplamda ise 33 maçta 21 gol, 6 asistle oynadı.

20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Pro Lig'e yükseldiğinden bu yana harika bir performans ortaya koyan Union Saint-Gillioise, şu anda Anderlecht'in 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. 62 puanla zirvede olan USG, ligde sadece 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve 20 maçtır da yenilmiyor.

3-5-2 İLE SAHADA OLUYOR

Alman teknik adam Alexander Blessin'in çalıştırdığı Gillioise, 3-5-2 ile sahaya çıkıyor. Geniş oyununu harikulade iyi sahaya yansıtan Belçika ekibi, hızlı oyuncularıyla savunma arkası koşularında da oldukça iyi. 57 gol atan USG'nin en skorer ismi 17 golle Amour...

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