FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmalarına da son sürat devam ediliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden biri olan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması gündeme geldi. Belçikalı yıldıza Fransa Ligue 1'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:54 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:58
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Devre arasında birçok teklif alan yıldız oyuncu, anlaşma sağlanamayınca takımda kaldı.
Yükselen grafiğini sürdüren golcü futbolcuya talipler gelmeye devam ediyor.
Michy Batshuayi hakkındaki yeni transfer gelişmesini Fransız basını duyurdu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Michy Batshuayi ile ilgilendiği iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fenerbahçe'de gol atmasına rağmen Edin Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceğine vurgu yapıldı.
Sarı lacivertli takımla sözleşmesi 2024'te bitecek olmasına rağmen Fenerbahçe'nin 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.
Öte yandan 30 yaşındaki yıldız golcünün birçok talibinin olduğu ve Rennes'in transfer için aceleci davranması gerektiği ifade edildi.
Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Belçikalı, 62 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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