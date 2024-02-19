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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmalarına da son sürat devam ediliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden biri olan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması gündeme geldi. Belçikalı yıldıza Fransa Ligue 1'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:54 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:58
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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından ikinci santrfor olarak görev yapmasına rağmen yüksek bir gol ortalaması yakalayan Michy Batshuayi, teknik direktör İsmail Kartal'ın rotasyonunda önemli yer tutuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Forma şansı bulduğu şansları iyi değerlendiren Belçikalı hücumcu, performansıyla beğeni topluyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Bu sezon forma giydiği 30 resmi maçta 17 gol ve 3 asistlik katkı veren Batshuayi, futboluyla göz doldurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Devre arasında birçok teklif alan yıldız oyuncu, anlaşma sağlanamayınca takımda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Yükselen grafiğini sürdüren golcü futbolcuya talipler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Michy Batshuayi hakkındaki yeni transfer gelişmesini Fransız basını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Michy Batshuayi ile ilgilendiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fenerbahçe'de gol atmasına rağmen Edin Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceğine vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Sarı lacivertli takımla sözleşmesi 2024'te bitecek olmasına rağmen Fenerbahçe'nin 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Öte yandan 30 yaşındaki yıldız golcünün birçok talibinin olduğu ve Rennes'in transfer için aceleci davranması gerektiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Michy Batshuayi sürprizi! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Belçikalı, 62 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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