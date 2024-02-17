Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan önemli rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan önemli rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta liderliği ezeli rakibine devreden Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek yeniden zirveyi ele geçirmek istiyor. Sarı Kanarya, kazanıp, Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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İsmail Kartal'dan önemli rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Fenerbahçe, Rize'de beyaz sayfa açmak için sahada... Geçen hafta evinde Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a devreden sarı- lacivertlilerde, bugün mutlak hedef galibiyet... Sarı-kanarya, Çaykur Rize'yi deplasmanda yenerek hem moral kazanmak hem de zirveyi yeniden Galatasaray'dan almayı planlıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, zorlu deplasmanda kazanıp, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne puan kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularının moralini yükseltmek için hafta boyunca büyük çaba sarf etti. Dün de öğrencileriyle kısa bir toplantı yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Bir kaza yaşadık ve bitti. Rize karşısında sahadan üç puanla ayrılmalıyız. Galatasaray da nasılsa puan kaybedecek. Yeter ki biz kazanalım. Hedefimiz 13 maçta 39 puan. Bunun ilk basamağı da Rize. Bu basamağı kayıpsız geçelim" dedi. Futbolcular da Kartal'a galibiyet sözü verdi.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Çağlar, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz, İrfan Can, Tadic, Dzeko

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de bugünkü Rizespor maçı öncesinde üç eksik bulunuyor... Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

4 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, Rizespor deplasmanında kart görmesi durumunda Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

44. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 28 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0 kazanmıştı.

SERİ YAKALADI

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig olmak üzere üst üste 9 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Rakibine karşı ligde son maçlarda kalesini gole kapatan Fenerbahçe, 3 maçta 15 gol kaydetti. Rizespor, Fenerbahçe'yi ligde son olarak Eylül 2018'de 3-0 yenmişti.

3. KEZ RAKİPLER

İsmail Kartal ile İlhan Palut, Süper Lig'de 3. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal, Fenerbahçe'nin başında iken; Palut ise Konyaspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırıyordu. İki müsabakadan da galip ayrılan taraf İsmail Kartal'ın takımları oldu.

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