Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Fenerbahçe, Samsunspor ve Alanyaspor beraberlikleriyle liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertlilerin puan kayıplarından dikkat çeken bir Edin Dzeko detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 10:26
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FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Sarı-lacivertliler, Samsunspor'un ardından Alanyaspor ile de berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Kanarya, bu puan kayıplarının ardından zirveyi Aslan'a kaptırtı.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Puan kaybedilen karşılaşmalarda Boşnak golcü Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 37 yaşındaki Edin Dzeko'yu mümkün olduğunca yıpratmadan kullanmaya çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Tecrübeli forvetini maç sonlarında dinlendirmeyi tercih ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Dzeko, sarı-lacivertlilerin son 5 karşılaşmasında sadece 1 defa mücadeleyi tamamladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Diğer karşılaşmalarda bitime doğru hep kenara alındı.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Bu süreler tam 76 dakikayı buldu. Yani Dzeko neredeyse son 5 mücadelenin 1'inde kenardaydı.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

İsmail Kartal'ın eleştirildiği nokta ise 1-1 berabere biten Samsunspor ile 2-2 sonuçlanan Alanyaspor karşılaşmalarını Boşnak yıldızın kulübüde tamamlaması oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Kanarya'nın 3 puana ihtiyacı olduğu anlarda Süper Lig'in gol kralı kenardaydı.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Sarı-lacivertli camia bu iki karşılaşma dışında tehlikeli bir skorda giden Ankaragücü maçında da Edin Dzeko'nun erken çıkarıldığını düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Sezon başında takıma katılan tecrübeli golcü, 28'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta forma giydi ve 21 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Bedelsiz olarak transfer edilen Dzeko'nun sarı-lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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