FENERBAHÇE HABERİ: Puan kayıplarında dikkat çeken Dzeko detayı! Gol kralı olmasına rağmen...

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'un ardından Alanyaspor ile de berabere kaldı. Kanarya, bu puan kayıplarının ardından zirveyi Aslan'a kaptırtı. Puan kaybedilen karşılaşmalarda Boşnak golcü Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 37 yaşındaki Edin Dzeko'yu mümkün olduğunca yıpratmadan kullanmaya çalışıyor. Tecrübeli forvetini maç sonlarında dinlendirmeyi tercih ediyor. Dzeko, sarı-lacivertlilerin son 5 karşılaşmasında sadece 1 defa mücadeleyi tamamladı. Diğer karşılaşmalarda bitime doğru hep kenara alındı. Bu süreler tam 76 dakikayı buldu. Yani Dzeko neredeyse son 5 mücadelenin 1'inde kenardaydı. İsmail Kartal'ın eleştirildiği nokta ise 1-1 berabere biten Samsunspor ile 2-2 sonuçlanan Alanyaspor karşılaşmalarını Boşnak yıldızın kulübüde tamamlaması oldu. Kanarya'nın 3 puana ihtiyacı olduğu anlarda Süper Lig'in gol kralı kenardaydı. Sarı-lacivertli camia bu iki karşılaşma dışında tehlikeli bir skorda giden Ankaragücü maçında da Edin Dzeko'nun erken çıkarıldığını düşünüyor. Sezon başında takıma katılan tecrübeli golcü, 28'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta forma giydi ve 21 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bedelsiz olarak transfer edilen Dzeko'nun sarı-lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.