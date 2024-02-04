Ali Koç: Bırakıyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Şubat ayı toplantısında görevini bırakacağını açıkladı. Haziran ayındaki genel kurulda yeniden başkan adayı olmayacağını duyuran Koç, konuyla ilgili şunları söyledi: "Başkanlığımın devamıyla ilgili teveccühünüze teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Fenerbahçe'ye başkan olacak çok değerli üyelerimiz vardır ve her zaman ortaya çıkacaktır.

KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM

Muhtemel başkan aday ve adaylarının mümkün olan en kısa zamanda adaylıklarını açıklamaları, gerekli imzaları toplayıp seçim sürecine kadar mevcut yönetimle bilgi alışverişinde olmalarını ilettim. Önümüzdeki genel kurulun Fenerbahçe için hayırlı olmasını ve demokrasi şöleni olarak gerçekleşmesini diliyorum. Sayın Sadettin Saran'a da haksızlık yapılıyor. Benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi ama ben kendisine devam etmeyeceğimi söyledim. Kimseyi desteklemiyoruz. Fenerbahçe için adaylar çıksın.

POZİSYONLAR ALEYHİMİZE

Başkan Ali Koç, hakem hataları hakkında konuştu. Birçok maçta Fenerbahçe'ye hakemlerin farklı kararlar verdiğinin altını çizen Koç, "10 gri pozisyonun 9'u bizim aleyhimize oluyor, rakibimizin tam tersi" ifadelerini kullandı.

ZİYARET RAHATSIZ ETTİ

Ali Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kulübümüze bir ziyareti oldu. Bazı yerler çok rahatsız olmuş ki, ziyaret tarihini takip eden 110 gün içinde şahsımı 33 kere trend topic yaptılar. Üç dört günde bir saldırıya uğramışız" dedi.

ADİL YÖNETİM OLSUN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Futbolda kurallar renklere göre farklı mı uygulanıyor? Sorumlu olanlar bu durumu nasıl düzeltecekler, merakla bekliyoruz. Tek dileğimiz maçlarda adil yönetim olsun, çifte standart yok edilsin. Hakem kararlarında standart yakalansın" diye konuştu.

TRANSFERDE HIZLIYDIK

Sezon başında ve ara dönemde transferde hızlı davrandıklarını belirten Ali Koç, "Krunic, İsmail hocamızın uzun süredir istediği bir oyuncuydu. Bonucci'yi liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynama arzusu nedeniyle çabuk getirdik" dedi.

BORÇ 11.5 MİLYAR TL

Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğunu açıkladı. Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 389 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 77 milyon lira olduğunu ifade etti. 31 Mayıs'ta 8 milyar 276 milyon lira olan borç ise 31 Ağustos'ta 3 milyar 190 milyon lira arttı.