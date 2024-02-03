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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc için iki seçenek kaldı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 09:54
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Fenerbahçe, ara transfer dönemini hareketli geçiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan isimlerden olan Miha Zajc'ın geleceği merak ediliyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Avrupa'da transfer sezonun kapanmasıyla Miha Zajc'ın beş büyük lige gitme şansı da kalmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Sloven oyuncuyu kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, Zajc'ın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmesini bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Aksi bir durum yaşanması halinde ise tecrübeli oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

MIHA ZAJC KİMDİR?

1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 40 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...

Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon euro...

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