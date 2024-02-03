FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'ta iki seçenek kaldı! Ya Arabistan'a gidecek ya da...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc için iki seçenek kaldı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Sloven oyuncuyu kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, Zajc'ın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmesini bekliyor.
Aksi bir durum yaşanması halinde ise tecrübeli oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gole imzasını attı.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.
Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.
2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.
1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 40 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.
Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon euro...
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