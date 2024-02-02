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Takımın yıldızı oldu

2018'de geldiği Fenerbahçe'den defalarca kez ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, gönderilmedi. Sancılı süreci en iyi şekilde atlattı ve takımın en önemli ismi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Takımın yıldızı oldu

Fenerbahçe'ye Başkan Ali Koç'un ilk döneminde sportif direktör Damien Comolli tarafından NEC'ten gelen Ferdi Kadıoğlu, ilk üç yılında oldukça zorlu bir süreçten geçti. Cocu gittikten sonra özellikle Ersun Yanal'la sıkıntı yaşayan genç yıldız, o dönem ayrılmak istedi ancak yönetimden izin çıkmadı. Ferdi, sonrasında ise Vitor Pereira'yla kendi mevkisinde oynamadığı için tartıştı. Yine ayrılmak istedi.

İZİN ÇIKMADI

Yönetim yine ayrılığa izin vermedi. İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde de tecrübeli çalıştırıcının kendisini sol bek oynatmasına tepki gösterdi ve bir kez daha ayrılmayı talep etti. Hatta o dönem ismi Trabzonspor'la anıldı. Ancak yönetimden yine onay çıkmadı. Jesus'la birlikte ise; küllerinder doğdu ve bu sezonki performansıyla birlikte takımın en büyük yıldızı olmayı başardı.

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