FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu. Stoper bölgesinde başarılı bir oyun ortaya koyan Hollandalı futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Oosterwolde'nin menajeri Jose Blakborn, Napoli ve Milan iddialarıyla ilgili konuşurken; 22 yaşındaki futbolcunun gitmek istediği takımı da açıkladı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe ayrıca Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Umut Nayir'i Pendikspor'a, Miguel Crespo'yu ise Rayo Vallecano'ya kiraladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerle performansıyla ön plana çıkan isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu.
Sarı-lacivertli formayla başarılı bir grafik çizen Hollandalı oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Oosterwolde'nin adı son günlerde Napoli ile anılırken, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Jose Blakborn, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.
"HIRSI, GÜCÜ VE KALİTESİ VAR"
Radyo CRC'ye konuşan ve NTV Spor'un derlediği habere göre; Blakborn, 22 yaşındaki futbolcunun daha önce de İtalya'da forma giydiğini hatırlatarak, "Jayden Oosterwolde, Parma'da da oynamış modern bir defans oyuncusu. Fiziksel olarak son derece güçlü ve çok hızlı. Sol bek olarak harika bir hücum eğilimine sahip olarak oynadı, şimdi dörtlü defansın ortasında da oynuyor. Hırsı, gücü ve kalitesi var" diye konuştu.
"NAPOLI İLE GÖRÜŞMEDİK"
Jose Blakborn, "Napoli ile görüştünüz mü?" sorusunu ise "Hayır, şu ana kadar Napoli ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Napoli'nin Jayden'la ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum. Ama eğer teklif gelirse bu benim için de Jayden için de ilginç olur. Gelecekte Fenerbahçe'nin de onu satmak isteyeceğini düşünüyorum ama şu anda varsayım üzerine konuşuyoruz" sözleriyle yanıtladı.
"NAPOLI'DE OYNAMAK İSTİYOR"
Oosterwolde'nin en az 3 nedenden dolayı Napoli'de oynamak istediğini belirten menajer, "İlk olarak İtalya'yı tanıyor. Parma'da oynadığında İtalya'yı çok sevdi ve buraya geri dönecektir. Sonra Napoli'nin harika bir kulüp olduğuna inanıyor ve son olarak da bu işe kalbini ve tutkusunu koyan biri olarak Napoli gibi bir yerde kendisini iyi tanımlayabilir. Bu yüzden Napoli'ye gitmeyi çok ister ama şu anda herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
"MILAN'IN ÖZEL BİR İLGİSİ YOK"
Blakborn, "Milan ile ilginiz var mı?" sorusuna ise "Evet çünkü Milan'da birçok oyuncuya yardımcı oluyorum. Milan da Oosterwolde'yi tanıyor ve benim oyuncum olduğunu biliyor. Ama Milan'ın kendisine özel bir ilgisi yok. Bu konu hakkında konuşmuyoruz" diyerek yanıt verdi.
Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.
Hollandalı futbolcu, 1 gollük bir katkı sağladı.
Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
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