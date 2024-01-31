FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

"Napoli ile görüştünüz mü?" sorusunu ise "Hayır, şu ana kadar Napoli ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Napoli'nin Jayden'la ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum. Ama eğer teklif gelirse bu benim için de Jayden için de ilginç olur. Gelecekte Fenerbahçe'nin de onu satmak isteyeceğini düşünüyorum ama şu anda varsayım üzerine konuşuyoruz"