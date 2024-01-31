Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu. Stoper bölgesinde başarılı bir oyun ortaya koyan Hollandalı futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Oosterwolde'nin menajeri Jose Blakborn, Napoli ve Milan iddialarıyla ilgili konuşurken; 22 yaşındaki futbolcunun gitmek istediği takımı da açıkladı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 18:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Süper Lig'de ilk 23 hafta sonunda liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Şu ana kadar kadrosunu üç takviyeyle güçlendiren Kanarya, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Fenerbahçe ayrıca Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Umut Nayir'i Pendikspor'a, Miguel Crespo'yu ise Rayo Vallecano'ya kiraladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerle performansıyla ön plana çıkan isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Sarı-lacivertli formayla başarılı bir grafik çizen Hollandalı oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Oosterwolde'nin adı son günlerde Napoli ile anılırken, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Jose Blakborn, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

"HIRSI, GÜCÜ VE KALİTESİ VAR"

Radyo CRC'ye konuşan ve NTV Spor'un derlediği habere göre; Blakborn, 22 yaşındaki futbolcunun daha önce de İtalya'da forma giydiğini hatırlatarak, "Jayden Oosterwolde, Parma'da da oynamış modern bir defans oyuncusu. Fiziksel olarak son derece güçlü ve çok hızlı. Sol bek olarak harika bir hücum eğilimine sahip olarak oynadı, şimdi dörtlü defansın ortasında da oynuyor. Hırsı, gücü ve kalitesi var" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

"NAPOLI İLE GÖRÜŞMEDİK"

Jose Blakborn, "Napoli ile görüştünüz mü?" sorusunu ise "Hayır, şu ana kadar Napoli ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Napoli'nin Jayden'la ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum. Ama eğer teklif gelirse bu benim için de Jayden için de ilginç olur. Gelecekte Fenerbahçe'nin de onu satmak isteyeceğini düşünüyorum ama şu anda varsayım üzerine konuşuyoruz" sözleriyle yanıtladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

"NAPOLI'DE OYNAMAK İSTİYOR"

Oosterwolde'nin en az 3 nedenden dolayı Napoli'de oynamak istediğini belirten menajer, "İlk olarak İtalya'yı tanıyor. Parma'da oynadığında İtalya'yı çok sevdi ve buraya geri dönecektir. Sonra Napoli'nin harika bir kulüp olduğuna inanıyor ve son olarak da bu işe kalbini ve tutkusunu koyan biri olarak Napoli gibi bir yerde kendisini iyi tanımlayabilir. Bu yüzden Napoli'ye gitmeyi çok ister ama şu anda herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

"MILAN'IN ÖZEL BİR İLGİSİ YOK"

Blakborn, "Milan ile ilginiz var mı?" sorusuna ise "Evet çünkü Milan'da birçok oyuncuya yardımcı oluyorum. Milan da Oosterwolde'yi tanıyor ve benim oyuncum olduğunu biliyor. Ama Milan'ın kendisine özel bir ilgisi yok. Bu konu hakkında konuşmuyoruz" diyerek yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Menajerinden transfer itirafı! Oosterwolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Vargas heyecanı!
F.Bahçe'ye kötü haber! Teklifi reddetti
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 31 Ocak Çarşamba 2024
TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Ocak rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MotoGP'yi ekonomik kriz vurdu! MotoGP'yi ekonomik kriz vurdu! 18:34
Ronaldo'dan kötü haber! Messi... Ronaldo'dan kötü haber! Messi... 18:20
Menajeri açıkladı! İşte gitmek istediği takım Menajeri açıkladı! İşte gitmek istediği takım 18:20
G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı 16:56
Getafe maçı kadrosu açıklandı! Arda Güler... Getafe maçı kadrosu açıklandı! Arda Güler... 16:46
Fırtına'dan Enis Destan kararı! Sözleşmesi... Fırtına'dan Enis Destan kararı! Sözleşmesi... 16:21
Daha Eski
Atletico Madrid Çağlar'ın yerini doldurdu! Atletico Madrid Çağlar'ın yerini doldurdu! 16:12
G.Saray'ın Samsunspor mesaisi başladı! G.Saray'ın Samsunspor mesaisi başladı! 16:11
İngiliz devinden Barış Alper'e kanca! İngiliz devinden Barış Alper'e kanca! 15:59
İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme 15:39
Devler Ligi'nde en iyi goller G.Saray'dan! Devler Ligi'nde en iyi goller G.Saray'dan! 15:05
Fırtına iki yıldızın peşinde! Fırtına iki yıldızın peşinde! 14:22