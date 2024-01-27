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Fenerbahçe Beko'da Georgios Papagiannis'in basketi gündem oldu!

Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 110-105'lik skorla galip ayrılırken Kanarya'da Georgios Papagiannis'in o basketi gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 23:16
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Fenerbahçe Beko'da Georgios Papagiannis'in basketi gündem oldu!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'inin 18. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji ile normal süresi 96-96 sona eren mücadelede rakibini uzatma periyodunda 110-105'lik skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmada sarı-lacivertlilerde son saniyeye 3 sayı geride giren Fenerbahçe Beko'da Georgios Papagiannis'in yarı sahanın gerisinden attığı üçlük sonrası karşılaşma uzatmaya gitti.

Yunan yıldız bu basketiyle Fenerbahçe Beko adına günün kahramanı oldu.

İŞTE O BASKET:

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