Fenerbahçe Beko'da Georgios Papagiannis'in basketi gündem oldu!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'inin 18. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji ile normal süresi 96-96 sona eren mücadelede rakibini uzatma periyodunda 110-105'lik skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmada sarı-lacivertlilerde son saniyeye 3 sayı geride giren Fenerbahçe Beko'da Georgios Papagiannis'in yarı sahanın gerisinden attığı üçlük sonrası karşılaşma uzatmaya gitti.

Yunan yıldız bu basketiyle Fenerbahçe Beko adına günün kahramanı oldu.

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