İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

TEKLİFLER BELLİ OLDU İki kulüp de sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken, teklif ettikleri rakamların 12-13 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim, "Değerini buldu, satmalıyız" ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise, "Şampiyonluğa giderken satmak olmaz" şeklinde yorum yapıyor.