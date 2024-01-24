İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu
Son dakika spor haberi: Ocak ayında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de operasyon sürüyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, hedefteki diğer isimlerle temaslarına devam ediyor. Mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınan Kanarya'da İsmail Yüksek konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan talipleri bulunan genç yıldız, yönetimi de ikiye bölmüştü. İsmail Yüksek'in takımdan ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Transferde gözünü yerli oyunculara çeviren kurmaylar, stoper ve forvet mevkisine yoğunlaştı.
Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü konusunda temaslar sürüyor.
Görüşmelere yoğun bir şekilde devam eden yönetim, transferi bir an önce bitirmek istiyor.
A Milli yıldız ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, İspanyol devini ikna etmek için mesai harcıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.
Galatasaray'ın da deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle zirvede puanlar eşitlendi.
Ayrıca UEFA Konferans Ligi'ne de fırtına gibi başlayan temsilcimiz bulduğu H grubundan lider çıkarak doğrudan son 16 turuna kaldı.
2 AYRILIK GERÇEKLEŞMİŞTİ
Ocak ayında 2 yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, bunun yanı sıra 2 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderdi.
Samet Akaydin Panathinaikos'a giderken, Umut Nayir de Pendikspor'a transfer oldu.
Fenerbahçe 12 maçta gol bulamayan Umut Nayir, yeni takımıyla birlikte 3 maçta 3 gol kaydetti.
İSMAİL YÜKSEK'E 2 TALİP BİRDEN
Fenerbahçe'de son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
Özellikle Fransız takımlarının uzun süredir göz hapsinde tuttuğu milli futbolcu için Olimpik Lyon ve Marsilya büyük bir çekişme içerisinde.
TEKLİFLER BELLİ OLDU
İki kulüp de sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken, teklif ettikleri rakamların 12-13 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR!
24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da oynamayı istediği kaydedilirken, Fred'in uzun süreli sakatlığının süreci etkileyebileceği belirtildi.
YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim, "Değerini buldu, satmalıyız" ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise, "Şampiyonluğa giderken satmak olmaz" şeklinde yorum yapıyor.
SEZON SONUNDA HEDEFİ AVRUPA!
2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in, kararı yönetime bıraktığı gelen haberler arasında. Ancak oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediği kaydediliyor.
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