Haberler Fenerbahçe İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Son dakika spor haberi: Ocak ayında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de operasyon sürüyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, hedefteki diğer isimlerle temaslarına devam ediyor. Mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınan Kanarya'da İsmail Yüksek konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan talipleri bulunan genç yıldız, yönetimi de ikiye bölmüştü. İsmail Yüksek'in takımdan ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 11:57
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İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Ara transfer dönemine de hızlı giren sarı-lacivertli takım üst üste transferlerle taraftarını heyecanlandırdı.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Önceliği savunma hattına veren Kanarya, dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, 6 numarayı da Boşnak futbolcu Rade Krunic ile güçlendirdi.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Transferde gözünü yerli oyunculara çeviren kurmaylar, stoper ve forvet mevkisine yoğunlaştı.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü konusunda temaslar sürüyor.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Görüşmelere yoğun bir şekilde devam eden yönetim, transferi bir an önce bitirmek istiyor.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

A Milli yıldız ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, İspanyol devini ikna etmek için mesai harcıyor.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Galatasaray'ın da deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle zirvede puanlar eşitlendi.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Ayrıca UEFA Konferans Ligi'ne de fırtına gibi başlayan temsilcimiz bulduğu H grubundan lider çıkarak doğrudan son 16 turuna kaldı.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

2 AYRILIK GERÇEKLEŞMİŞTİ
Ocak ayında 2 yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, bunun yanı sıra 2 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderdi.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Samet Akaydin Panathinaikos'a giderken, Umut Nayir de Pendikspor'a transfer oldu.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Fenerbahçe 12 maçta gol bulamayan Umut Nayir, yeni takımıyla birlikte 3 maçta 3 gol kaydetti.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

İSMAİL YÜKSEK'E 2 TALİP BİRDEN
Fenerbahçe'de son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

Özellikle Fransız takımlarının uzun süredir göz hapsinde tuttuğu milli futbolcu için Olimpik Lyon ve Marsilya büyük bir çekişme içerisinde.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

TEKLİFLER BELLİ OLDU
İki kulüp de sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken, teklif ettikleri rakamların 12-13 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR!
24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da oynamayı istediği kaydedilirken, Fred'in uzun süreli sakatlığının süreci etkileyebileceği belirtildi.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! O tarih belli oldu

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim, "Değerini buldu, satmalıyız" ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise, "Şampiyonluğa giderken satmak olmaz" şeklinde yorum yapıyor.

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