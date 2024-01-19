TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı lacivertli yönetim oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Kanarya'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan yıldız oyuncu için Brezilya ekibinin kulüp başkanı devreye girdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya yaşanan sakatlıklar sebebiyle ligin ilk yarısında bazı sıkıntılar yaşadı.
Savunma hattında zorlu süreçlerden geçen İsmail Kartal, yaptığı rotasyonlarla puan kayıplarını en az seviyede yaşadı.
Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden ocak ayında takviye istemişti.
Kolları sıvayan kurmaylar ilk olarak Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.
İtalyan stoper, Union Berlin ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Tecrübeli futbolcu, Almanya'da istediği süreyi bulamadı.
EURO 2024'te İtalya kadrosuna girmek isteyen Bonucci, daha fazla süre almak için sarı-lacivertliler ile anlaştı.
Bonucci ile Fenerbahçe sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Yönetimin İsmail Kartal'a ikinci sürprizi ise Rade Krunic oldu.
Boşnak futbolcuyu yaz transfer döneminde kadroya dahil etmek isteyen kurmaylar, bu hamleyi gerçekleştirememişti.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, 30 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemedi.
İtalyan ekibi ile sözleşme görüşmelerinde çıkmaza giren ve performansı düşen Krunic, devre arasında ayrılmak için Milan yönetimine talepte bulunmuştu.
Pioli ise oyuncunu ayrılığını kabul etmişti.
Transferde işi kolaylaşan Fenerbahçe ise tecrübeli öl liberoyu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar Milan'dan kiraladı.
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen Fenerbahçe'de bazı ayrılıkların yaşanması bekleniyor.
Kısa süre önce takımda kalması için ikna edilen Michy Batshuayi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İsmail Kartal, yıldız ismin kadroda tutulmasını istiyordu.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Brezilya basınından derlediği habere göre Gremio kulübünün başkanı Alberto Guerra, Batshuayi'yi transfer etmek için harekete geçti.
Haberde Guerra'nın Batshuayi'yi yakından araştırdığı belirtildi.
Yıldız oyuncu ise daha fazla süre bulmak ve Belçika Milli Takımı formasını EURO 2024'te giymek istiyor.
Kartal, Belçikalı oyuncu ile yaptığı son toplantıda ise kendisini yedek olarak görmemesi gerektiğini vurgulamıştı.
Gremio'nun ise yakın zamanda yıldız oyuncu için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Brezilya kulübü, Luis Suarez'in ayrılığı sonrası ilk olarak Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istemişti.
Siyah-beyazlılar ise yapılan teklifi reddetmişti.
DİĞER