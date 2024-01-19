Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı lacivertli yönetim oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Kanarya'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan yıldız oyuncu için Brezilya ekibinin kulüp başkanı devreye girdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 20:24
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Tüm kulvarlarda gidişatını olumlu yönde sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda yoluna devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Kanarya yaşanan sakatlıklar sebebiyle ligin ilk yarısında bazı sıkıntılar yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Savunma hattında zorlu süreçlerden geçen İsmail Kartal, yaptığı rotasyonlarla puan kayıplarını en az seviyede yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden ocak ayında takviye istemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Kolları sıvayan kurmaylar ilk olarak Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

İtalyan stoper, Union Berlin ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Tecrübeli futbolcu, Almanya'da istediği süreyi bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

EURO 2024'te İtalya kadrosuna girmek isteyen Bonucci, daha fazla süre almak için sarı-lacivertliler ile anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Bonucci ile Fenerbahçe sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Yönetimin İsmail Kartal'a ikinci sürprizi ise Rade Krunic oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Boşnak futbolcuyu yaz transfer döneminde kadroya dahil etmek isteyen kurmaylar, bu hamleyi gerçekleştirememişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, 30 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

İtalyan ekibi ile sözleşme görüşmelerinde çıkmaza giren ve performansı düşen Krunic, devre arasında ayrılmak için Milan yönetimine talepte bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Pioli ise oyuncunu ayrılığını kabul etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Transferde işi kolaylaşan Fenerbahçe ise tecrübeli öl liberoyu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar Milan'dan kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen Fenerbahçe'de bazı ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Kısa süre önce takımda kalması için ikna edilen Michy Batshuayi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

İsmail Kartal, yıldız ismin kadroda tutulmasını istiyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Brezilya basınından derlediği habere göre Gremio kulübünün başkanı Alberto Guerra, Batshuayi'yi transfer etmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Haberde Guerra'nın Batshuayi'yi yakından araştırdığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Yıldız oyuncu ise daha fazla süre bulmak ve Belçika Milli Takımı formasını EURO 2024'te giymek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Kartal, Belçikalı oyuncu ile yaptığı son toplantıda ise kendisini yedek olarak görmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Gremio'nun ise yakın zamanda yıldız oyuncu için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! Kulüp başkanı devreye girdi

Brezilya kulübü, Luis Suarez'in ayrılığı sonrası ilk olarak Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istemişti.

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