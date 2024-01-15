FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de kış transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Yapacağı takviyelerle birlikte birkaç oyuncusuyla da vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan Michy Batshuayi'ye talip çıktı. İngiliz basını, golcü futbolcu için yapılan teklifi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Edin Dzeko'nun gelmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybeden Michy Batshuayi, sezon başında ayrılmak istese de bu transfer gerçekleşmemişti.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı yıldıza, İngiltere'den bir talip çıktı. İşte detaylar...
NOTTINGHAM'DAN BATSHUAYI ATAĞI!
İngiliz basınında çıkan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Nottingham Forest, Michy Batshuayi'yi istiyor.
Premier Lig ekibinin Belçikalı golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak istediği aktarıldı.
Sunulan teklifte satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu ve zorunlu bir seçenek olduğu haberin detaylarında yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde Rangers'ın da Belçikalı yıldızı transfer listesine aldığı iddia edilmişti.
30 yaşındaki santrfor bu sezon 23 maça çıkarken takımı adına 9 gol - 3 asistlik performans gösterdi.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
Michy Batshuayi, 2 Ekim 1993'te Belçika'nın Brussel kentinde dünyaya geldi.
Futbola Standard Liege altyapısında başlayan Batshuayi, 2011 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.
2014 yazında Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Belçikalı oyuncu, 2016'da ise 39 milyon Euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.
Burada tutunamayan yıldız golcü sırasıyla Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.
Fenerbahçe, 2022 yazında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı golcünün güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro...
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