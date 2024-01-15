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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de kış transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Yapacağı takviyelerle birlikte birkaç oyuncusuyla da vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan Michy Batshuayi'ye talip çıktı. İngiliz basını, golcü futbolcu için yapılan teklifi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:20
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Sarı-lacivertliler stoper bölgesini Leonardo Bonucci ile güçlendirirken, orta sahaya ise Rade Krunic takviyesi geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Sezon başında transferlerde adından söz ettiren Kanarya, bu hamlelerine ocak ayında da devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Edin Dzeko'nun gelmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybeden Michy Batshuayi, sezon başında ayrılmak istese de bu transfer gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı yıldıza, İngiltere'den bir talip çıktı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

NOTTINGHAM'DAN BATSHUAYI ATAĞI!

İngiliz basınında çıkan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Nottingham Forest, Michy Batshuayi'yi istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Premier Lig ekibinin Belçikalı golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Sunulan teklifte satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu ve zorunlu bir seçenek olduğu haberin detaylarında yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Geçtiğimiz günlerde Rangers'ın da Belçikalı yıldızı transfer listesine aldığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

30 yaşındaki santrfor bu sezon 23 maça çıkarken takımı adına 9 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

Michy Batshuayi, 2 Ekim 1993'te Belçika'nın Brussel kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Futbola Standard Liege altyapısında başlayan Batshuayi, 2011 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

2014 yazında Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Belçikalı oyuncu, 2016'da ise 39 milyon Euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Burada tutunamayan yıldız golcü sırasıyla Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular

Fenerbahçe, 2022 yazında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.

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