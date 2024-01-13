Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, Türkiye'den ilk transferini gerçekleştiriyor. Göreve gelir gelmez aldığı galibiyetlerle takımını ligde zirveye oturtan Terim, transferde rotasını Türkiye'ye çevirdi. Milli futbolcu, tecrübeli teknik adamın yanına gitmek için gün sayıyor, tarafların anlaşması an meselesi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 13:13
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TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunanistan temsilcisi Panathiakos'un başına geçmişti.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Panathinaikos'un şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen Terim, takımın başına geçer geçmez etkisi gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Panathinaikos, Terim yönetiminde ligde oynadığı 2 karşılaşmayı da kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Terim'in öğrencileri, kupa maçında ise Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Ligdeki avantajını kullanarak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen yeşil-beyazlılar, tecrübeli çalıştırcının raporu doğrultusunda takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Yunan ekibi, transferde rotasını Türkiye'ye çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Fatih Terim, Olympiakos maçı sonrasında yaptığı açıklamada Samet Akaydın'ı istediğini doğrulamıştı.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Pana yöneticileri; Fenerbahçe cephesiyle görüşmelerini devam ettiriyor. Tarafların anlaşması an meselesi.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Tecrübeli defans oyuncusu, sarı-lacivertli yönetimin vereceği kararı bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Samet Akaydın, anlaşma sağlandığı an Yunanistan'a gidip imzayı atacak.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Bu sezon sarı-lacivertliler ile bu sezon 11 maçta görev yapan Samet, gol ya da asist üretemedi.

TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında transfer olan 29 yaşındaki stoperin takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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