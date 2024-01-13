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TRANSFER HABERİ: Milli futbolcu Terim'in yanına gidiyor! Anlaşma an meselesi
Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, Türkiye'den ilk transferini gerçekleştiriyor. Göreve gelir gelmez aldığı galibiyetlerle takımını ligde zirveye oturtan Terim, transferde rotasını Türkiye'ye çevirdi. Milli futbolcu, tecrübeli teknik adamın yanına gitmek için gün sayıyor, tarafların anlaşması an meselesi. İşte ayrıntılar...