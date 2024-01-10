TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: 11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'da hareketlilik başladı. Özellikle iki takımın gündemine gelen dünya yıldızı için Alman basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında yıldız isim Jadon Sancho'nun yeni takımını duyurdular... FB - GS SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ocak ayı transfer dönemi için ise kıyasıya rekabet şimdiden başladı.
ALMANLAR RESMEN AÇIKLADI!
Son olarak iki takımın gündemine gelen Manchester United forması giyen Jadon Sancho için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiltere'de beklediği süreyi bulamayan oyuncunun ayrılığı kesin gibi gözüküyor.
EURO 2024'te İngiltere'nin kadrosuna yer almak isteyen Jadon bu noktada sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Jadon Sancho için Dortmund bu transferi bitirmeye çok yakın.
Alman basınında yer alan haberde Sancho'nun eski takımına dönmek istediği yazıldı.
İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sancho'nun ManU ile 1 yıl uzatma opsiyonu var.
23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
Dortmund'un da oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
İŞTE O HABER
DİĞER