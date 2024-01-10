Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: 11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'da hareketlilik başladı. Özellikle iki takımın gündemine gelen dünya yıldızı için Alman basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında yıldız isim Jadon Sancho'nun yeni takımını duyurdular... FB - GS SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:14
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MEHMET CEM ÇAKIR
TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayları Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışı sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ocak ayı transfer dönemi için ise kıyasıya rekabet şimdiden başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın özellikle hücum opsiyonu için arayışları aynı oyuncu üzerinde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ALMANLAR RESMEN AÇIKLADI!

Son olarak iki takımın gündemine gelen Manchester United forması giyen Jadon Sancho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiltere'de beklediği süreyi bulamayan oyuncunun ayrılığı kesin gibi gözüküyor.

TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

EURO 2024'te İngiltere'nin kadrosuna yer almak isteyen Jadon bu noktada sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Jadon Sancho için Dortmund bu transferi bitirmeye çok yakın.

TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Alman basınında yer alan haberde Sancho'nun eski takımına dönmek istediği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Almanlar Jadon Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sancho'nun ManU ile 1 yıl uzatma opsiyonu var.

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