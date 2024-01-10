TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Orta saha bölgesine takviye planlayan sarı-lacivertliler, Rade Krunic'ten sonuç alamayınca rotayı değiştirdi. Kanarya, Galatasaray'ın eski gözdesi için harekete geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Fenerbahçe'nin orta saha transferi için ise sürpriz bir isim gündeme geldi.
İşte detaylar...
Takvim'in haberine göre, Rade Krunic transferinde Milan ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamayan Sarı-Lacivertli yönetim rotayı Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'ya kırdı.
Sezon başında ismi Galatasaray ile sıklıkla anılan merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Vecino'nun menajeri ile temas kurulduğu iddia edildi.
Lazio ile 2025 yılınan haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vecino'dan yeşil ışık geldiği belirtildi.
Kanarya'nın Vecino'nun kulübü Lazio ile masaya oturmasının an meselesi olduğu ifade edildi.
32 yaşında ve 1.87 boyunda olan Vecino 69 kez Uruguay Milli Takım formasını giymiş çok tecrübeli bir isim.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor.
2018 yılındaki piyasa değeri ise 25 milyon Euro civarında idi.
Fenerbahçe'nin Vecino ve Krunic için girişimlerini eş zamanlı olarak sürdüreceği de gelen haberler arasında.
Vecino, Lazio'dan önce Inter, Fiorentina, Empoli ve Cagliari formalarını da giydi.
Vecino, bu sezon Lazio formasıyla 19 maçta forma giydi ve 4 gol attı.
Toplamda 784 dakika sahada kaldı.
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