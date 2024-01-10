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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Orta saha bölgesine takviye planlayan sarı-lacivertliler, Rade Krunic'ten sonuç alamayınca rotayı değiştirdi. Kanarya, Galatasaray'ın eski gözdesi için harekete geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Sarı lacivertliler transferde hareketli günler yaşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Kanarya ilk olarak dünyaca ünlü savunmacı Bonucci ile el sıkışmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için ise sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Takvim'in haberine göre, Rade Krunic transferinde Milan ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamayan Sarı-Lacivertli yönetim rotayı Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'ya kırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Sezon başında ismi Galatasaray ile sıklıkla anılan merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Vecino'nun menajeri ile temas kurulduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Lazio ile 2025 yılınan haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vecino'dan yeşil ışık geldiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Kanarya'nın Vecino'nun kulübü Lazio ile masaya oturmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

32 yaşında ve 1.87 boyunda olan Vecino 69 kez Uruguay Milli Takım formasını giymiş çok tecrübeli bir isim.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

2018 yılındaki piyasa değeri ise 25 milyon Euro civarında idi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Fenerbahçe'nin Vecino ve Krunic için girişimlerini eş zamanlı olarak sürdüreceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Vecino, Lazio'dan önce Inter, Fiorentina, Empoli ve Cagliari formalarını da giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'ın eski gözdesi geliyor

Vecino, bu sezon Lazio formasıyla 19 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

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