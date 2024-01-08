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TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Leonardo Bonucci oldu. Sarı-lacivertli yönetim, İtalyan stoperle görüşmelerini sürdürürken, tecrübeli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:23
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Sarı-lacivertlilerde kış transfer döneminin başlamasına birkaç gün kala hareketlilik arttı.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, stoper transferi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Savunmanın ortası için birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Leonardo Bonucci oldu.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

İtalyan basını, sezon başında Union Berlin'e transfer olan tecrübeli stoperin takımdan ayrılacağını ve sarı-lacivertlilere transfer olacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Haberde Bonucci'nin pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci'yi istediğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Romano ayrıca sarı-lacivertli yönetimin Bonucci'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini ve kısa süre içerisinde bir görüşme daha yapılacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci transferi için heyecanlı bekleyiş başlarken, İtalyan yıldızla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

ROMA DA İSTEMİŞ

Portekiz basını, Bonucci'yi Fenerbahçe'den önce Roma'nın istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

A Bola'da yer alan haberde, İtalyan ekibinin deneyimli savunma oyuncusuyla temasa geçtiği ancak anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...

Leonardo Bonucci bu sezon Union Berlin formasıyla 10 maça çıktı.

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