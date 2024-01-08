TRANSFER HABERİ - Bonucci ile ilgili flaş iddia! Fenerbahçe'den önce...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Leonardo Bonucci oldu. Sarı-lacivertli yönetim, İtalyan stoperle görüşmelerini sürdürürken, tecrübeli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:23
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Savunmanın ortası için birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Leonardo Bonucci oldu.
İtalyan basını, sezon başında Union Berlin'e transfer olan tecrübeli stoperin takımdan ayrılacağını ve sarı-lacivertlilere transfer olacağını yazdı.
Haberde Bonucci'nin pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci'yi istediğini duyurdu.
Romano ayrıca sarı-lacivertli yönetimin Bonucci'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini ve kısa süre içerisinde bir görüşme daha yapılacağını yazdı.
Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci transferi için heyecanlı bekleyiş başlarken, İtalyan yıldızla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ROMA DA İSTEMİŞ
Portekiz basını, Bonucci'yi Fenerbahçe'den önce Roma'nın istediğini yazdı.
A Bola'da yer alan haberde, İtalyan ekibinin deneyimli savunma oyuncusuyla temasa geçtiği ancak anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.
Leonardo Bonucci bu sezon Union Berlin formasıyla 10 maça çıktı.
36 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.
Bonucci'nin Union Berlin ile olan ve Haziran 2024'te sona erecek olan sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
İtalyan savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.
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