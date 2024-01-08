Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala hareketlilik arttı. Stoper ve orta saha bölgelerine mutlaka transfer yapmak isteyen ve adı Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Avrupa basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu orta saha oyuncusunu ve bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu bölgelerde yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, uzun süredir sakat olan Rodrigo Becao'nun hazır hale gelmemesi ve Alexander Djiku'nun Afrika Kupası'nda olması sebebiyle stoper transferinde gaza bastı.
Adı sık sık Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü ile anılan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isimse Leonardo Bonucci oldu.
Sarı-lacivertlilerin, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Yönetimin Bonucci'nin temsilcileriyle kısa süre içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirmesi bekleniyor.
Orta saha arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki bir numaralı isimse Rade Krunic...
Sarı-lacivertliler, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Boşnak futbolcu için girişimlerine devam ediyor.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Krunic için Milan'a 4 milyon Euro teklif ettiğini ve görüşmelerin devam ettiğini yazmıştı.
İtalyan ekibinden de Rade Krunic'in transferine ilişkin resmi açıklama geldi.
"KRUNIC'İN TAKIM ARIYOR OLMASI BİZİM İÇİN İYİ"
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Empoli maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi." dedi.
"DOĞRU TEKLİF GELMEDEN AYRILMAYACAK"
Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada ise "Rade Krunic, Milan oyuncusu. Onun için henüz doğru teklif almadık. Doğru teklif gelmeden ayrılmayacak." ifadelerini kullandı.
Rade Krunic transferi için çalışmalarını sürdüren ve bir yandan da alternatif isimlerle temas halinde bulunan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
CORENTIN TOLISSO'YA KANCA
Avrupa basını, Fenerbahçe'nin Olympique Lyon forması giyen Corentin Tolisso ile ilgilendiğini yazdı.
5 MİLYON EURO BONSERVİS
Sport 1 kaynaklı haberde, Fransız oyuncunun takımdan ayrılacağı ve sarı-lacivertlilerin 5 milyon Euro karşılığında bu transferi bitirebileceği yazıldı.
Corentin Tolisso bu sezon Olympique Lyon ile 13 maça çıktı.
Fransız orta saha oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Tolisso'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
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