Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala hareketlilik arttı. Stoper ve orta saha bölgelerine mutlaka transfer yapmak isteyen ve adı Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Avrupa basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu orta saha oyuncusunu ve bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:23
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Ocak ayında kadrosuna birçok ekleme yapacak olan Kanarya'nın önceliğiyse stoper ve orta saha transferi...

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Bu bölgelerde yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, uzun süredir sakat olan Rodrigo Becao'nun hazır hale gelmemesi ve Alexander Djiku'nun Afrika Kupası'nda olması sebebiyle stoper transferinde gaza bastı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Adı sık sık Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü ile anılan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isimse Leonardo Bonucci oldu.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Sarı-lacivertlilerin, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Yönetimin Bonucci'nin temsilcileriyle kısa süre içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Orta saha arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki bir numaralı isimse Rade Krunic...

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Sarı-lacivertliler, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Boşnak futbolcu için girişimlerine devam ediyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Krunic için Milan'a 4 milyon Euro teklif ettiğini ve görüşmelerin devam ettiğini yazmıştı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

İtalyan ekibinden de Rade Krunic'in transferine ilişkin resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

"KRUNIC'İN TAKIM ARIYOR OLMASI BİZİM İÇİN İYİ"

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Empoli maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi." dedi.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

"DOĞRU TEKLİF GELMEDEN AYRILMAYACAK"

Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada ise "Rade Krunic, Milan oyuncusu. Onun için henüz doğru teklif almadık. Doğru teklif gelmeden ayrılmayacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Rade Krunic transferi için çalışmalarını sürdüren ve bir yandan da alternatif isimlerle temas halinde bulunan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

CORENTIN TOLISSO'YA KANCA

Avrupa basını, Fenerbahçe'nin Olympique Lyon forması giyen Corentin Tolisso ile ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sport 1 kaynaklı haberde, Fransız oyuncunun takımdan ayrılacağı ve sarı-lacivertlilerin 5 milyon Euro karşılığında bu transferi bitirebileceği yazıldı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Corentin Tolisso bu sezon Olympique Lyon ile 13 maça çıktı.

Fenerbahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! Herkes Krunic derken...

Fransız orta saha oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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