Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e
Son dakika spor haberi: Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Eric Dier'dan kötü haber geldi. Tottenham'dan ayrılacak olan İngiliz yıldız, transfer tercihini Almanya'dan yana kullandı. 29 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih ile sözlü anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe, Tottenham'dan ayrılma kararı alan Eric Dier'ın peşine düşmüştü.
İngiliz yıldızdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
SkySport'ta yer alan habere göre; Eric Dier, Alman devi Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde sözlü anlaşmaya varıldığı vurgulandı.
Sezon başında da Bayern Münih'in gündemine gelen Dier'ın ocak ayı için ciddi bir alternatif olduğu ifade edildi.
Eric Dier bu sezon Tottenham'da 4 maçta sahaya çıktı ve 199 dakika süre aldı.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
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