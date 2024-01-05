Haberler Fenerbahçe Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

Son dakika spor haberi: Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Eric Dier'dan kötü haber geldi. Tottenham'dan ayrılacak olan İngiliz yıldız, transfer tercihini Almanya'dan yana kullandı. 29 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih ile sözlü anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 16:49
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BURAK ŞENTÜRK
Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

Fenerbahçe'de stoper arayışları son sürat devam ediyor.

Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, listesini belirledi.

Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

Birçok ismi gündemine alan Kanarya, nokta atışı bir takviye yapmak için harekete geçti.

Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

Hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe, Tottenham'dan ayrılma kararı alan Eric Dier'ın peşine düşmüştü.

Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

İngiliz yıldızdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

SkySport'ta yer alan habere göre; Eric Dier, Alman devi Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde sözlü anlaşmaya varıldığı vurgulandı.

Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

Sezon başında da Bayern Münih'in gündemine gelen Dier'ın ocak ayı için ciddi bir alternatif olduğu ifade edildi.

Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin gözdesi Bayern Münih'e

Eric Dier bu sezon Tottenham'da 4 maçta sahaya çıktı ve 199 dakika süre aldı.

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