Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Strahinja Pavlovic'in yeni adresi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumundaki genç yıldıza İtalyan devi Juventus talip oldu. Çizme ekibinin transfer için dev bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. İşte o rakam... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:16 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:33
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

Ara transfer döneminde stoper bölgesine takviye düşünen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

Savunma hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, listesini belirledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

Nokta atışı bir hamle yapmayı amaçlayan Kanarya, birçok yıldızı hedefine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü'yü gündemine alan yönetim, son olarak Salzburg'da forma giyen Strahinja Pavlovic'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu Sırp savunmacıya flaş bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

PAVLOVIC'E JUVENTUS KANCASI!
Salzburg'dan ayrılması gündeme gelen Strahinja Pavlovic'e İtalyan devi Juventus ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Sportitalia'da yer alan habere göre; Juventus, Pavlovic'in transferi için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

Transferde oldukça istekli olan Çizme ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun son durumunu ilgiyle takip ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!

Oyuncunun kulübü Salzburg da yüksek bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verecek.

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