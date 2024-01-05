TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin gözdesi İtalyan devine!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Strahinja Pavlovic'in yeni adresi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumundaki genç yıldıza İtalyan devi Juventus talip oldu. Çizme ekibinin transfer için dev bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. İşte o rakam... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:16 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü'yü gündemine alan yönetim, son olarak Salzburg'da forma giyen Strahinja Pavlovic'in peşine düştü.
Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu Sırp savunmacıya flaş bir talip çıktı.
PAVLOVIC'E JUVENTUS KANCASI!
Salzburg'dan ayrılması gündeme gelen Strahinja Pavlovic'e İtalyan devi Juventus ilgi gösteriyor.
25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Sportitalia'da yer alan habere göre; Juventus, Pavlovic'in transferi için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Transferde oldukça istekli olan Çizme ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun son durumunu ilgiyle takip ettiği belirtildi.
Oyuncunun kulübü Salzburg da yüksek bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verecek.
Pavlovic'in kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
DİĞER