Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor
Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden biri olan Fred sahada gösterdiği performansla takdir topluyor. Yıldız oyuncunun yokluğunda sarı lacivertli ekip zorlanırken, o kadroda olduğu zamanlarda hücum hattında işler değişiyor. Yıldız isimle ilgili iddialar da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla artmaya başladı. Bu iddialardan en sonuncusu Brezilya'dan. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 00:41 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 00:49
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Fenerbahçe'nin toplam 7 puan kaybettiği karşılaşmaların ortak özelliği, 3'ünde de Fred'in oynamayışı oldu. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Fred, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.
Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan transfer olan Brezilyalı oyuncu 18 resmi maçta 6 asist yaptı.
İNGİLİZLER PİŞMAN OLDU
Fred'in sarı lacivertli formayla gösterdiği başarılı performans, Manchester United camiasını üzdü. Başta ManU taraftarları olmak üzere, kulübe yakın medya organları da Fred'in gönderilme kararı nedeniyle kulübü sert bir şekilde eleştiriyor.
Fred için "Satılması garip ve açıkçası yanlış bir tercih gibi görünüyor" yorumu yapılırken, Brezilyalı yıldızın Manchester United'da kalsaydı işlerin olumlu anlamda çok daha farklı olacağı vurgulanıyor.
TRANSFER İDDİALARI ARTIYOR
Fenerbahçeli yıldızın performansı yabancıların da dikkatini çekiyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken Fred'le ilgili transfer iddiaları da sıklaşmaya başladı.
Bu iddialardan en sonuncusu Brezilya basınından geldi. Guaiba Esporte, Internacional'in Fred'i transfer etmek istediğini öne sürdü.
Guaiba Esporte radyosunun ortaya attığı iddiada, Internacional'in kısa süre içinde Fred için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı bilgisi de paylaşıldı.
ENNER VALENCIA DA GİTMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia da Internacional'e transfer olmuştu.
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı yaz transfer döneminde 9.74 milyon euroya kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Fred, 6 asist yapma başarısı gösterdi.
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