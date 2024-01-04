Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında 9 milyon 743 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Fred sahada gösterdiği performansla ve takım arkadaşlarıyla olan uyumuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Fred, kalitesiyle Fenerbahçe taraftarlarının da sevgilisi oldu.