Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden biri olan Fred sahada gösterdiği performansla takdir topluyor. Yıldız oyuncunun yokluğunda sarı lacivertli ekip zorlanırken, o kadroda olduğu zamanlarda hücum hattında işler değişiyor. Yıldız isimle ilgili iddialar da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla artmaya başladı. Bu iddialardan en sonuncusu Brezilya'dan. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 00:41 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 00:49
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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında 9 milyon 743 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Fred sahada gösterdiği performansla ve takım arkadaşlarıyla olan uyumuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Fred, kalitesiyle Fenerbahçe taraftarlarının da sevgilisi oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de puan kaybettiği üç maçta da Brezilyalı futbolcu kadroda yoktu. Galatasaray ile son oynadığı maçta sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

11. haftada kendi evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan sarı lacivertliler, 12. haftada Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüştü.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Fenerbahçe'nin toplam 7 puan kaybettiği karşılaşmaların ortak özelliği, 3'ünde de Fred'in oynamayışı oldu. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Fred, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan transfer olan Brezilyalı oyuncu 18 resmi maçta 6 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

İNGİLİZLER PİŞMAN OLDU

Fred'in sarı lacivertli formayla gösterdiği başarılı performans, Manchester United camiasını üzdü. Başta ManU taraftarları olmak üzere, kulübe yakın medya organları da Fred'in gönderilme kararı nedeniyle kulübü sert bir şekilde eleştiriyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Fred için "Satılması garip ve açıkçası yanlış bir tercih gibi görünüyor" yorumu yapılırken, Brezilyalı yıldızın Manchester United'da kalsaydı işlerin olumlu anlamda çok daha farklı olacağı vurgulanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

TRANSFER İDDİALARI ARTIYOR

Fenerbahçeli yıldızın performansı yabancıların da dikkatini çekiyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken Fred'le ilgili transfer iddiaları da sıklaşmaya başladı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Bu iddialardan en sonuncusu Brezilya basınından geldi. Guaiba Esporte, Internacional'in Fred'i transfer etmek istediğini öne sürdü.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Guaiba Esporte radyosunun ortaya attığı iddiada, Internacional'in kısa süre içinde Fred için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

ENNER VALENCIA DA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia da Internacional'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı yaz transfer döneminde 9.74 milyon euroya kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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