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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Eric Dier hakkında şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin transfer için İngiltere'ye çıkarma yaptığı 29 yaşındaki yıldız, ülkeden ayrılmaya sıcak bakmıyor. Ara transfer döneminde Tottenham'dan ayrılacak olan Eric Dier'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 16:41
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

Stoper arayışlarında olan Fenerbahçe'ye Eric Dier transferinde kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, listesindeki isimleri belirledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, yıldız futbolcuları hedefine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

Birçok oyuncu ile temasta bulunan yönetim, Eric Dier için Tottenham ile görüştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

İngiliz ekibinden ayrılacak olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe istediği sonucu alamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakmayan Dier, Premier Lig ekibi West Ham'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

Ada basınında yer alan habere göre; West Ham, Eric Dier'ın transferi konusunda Tottenham ile ilk temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

West Ham Teknik Direktörü David Moyes'un Dier'ın savunma yetenekleri ve çok yönlülüğünden etkilendiği ve bu nedenle kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

Tottenham Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz yıldızın ocak ayında ayrılmasına onay verdi.

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