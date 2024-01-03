TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı

Ada basınında yer alan habere göre; West Ham, Eric Dier'ın transferi konusunda Tottenham ile ilk temasa geçti.

West Ham Teknik Direktörü David Moyes'un Dier'ın savunma yetenekleri ve çok yönlülüğünden etkilendiği ve bu nedenle kadrosunda görmek istediği iddia edildi.