TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Eric Dier hakkında şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin transfer için İngiltere'ye çıkarma yaptığı 29 yaşındaki yıldız, ülkeden ayrılmaya sıcak bakmıyor. Ara transfer döneminde Tottenham'dan ayrılacak olan Eric Dier'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Birçok oyuncu ile temasta bulunan yönetim, Eric Dier için Tottenham ile görüştü.
İngiliz ekibinden ayrılacak olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe istediği sonucu alamadı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakmayan Dier, Premier Lig ekibi West Ham'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor.
Ada basınında yer alan habere göre; West Ham, Eric Dier'ın transferi konusunda Tottenham ile ilk temasa geçti.
West Ham Teknik Direktörü David Moyes'un Dier'ın savunma yetenekleri ve çok yönlülüğünden etkilendiği ve bu nedenle kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
Tottenham Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz yıldızın ocak ayında ayrılmasına onay verdi.
29 yaşındaki futbolcu kariyerinde 427 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 gol ve 17 asistlik katkı verdi.
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