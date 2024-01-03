Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında orta saha bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rade Krunic ile anlaştığı öne sürülmüştü. Fransız basını, sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikleriyse stoper ve orta saha transferi...
Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper ve orta saha rotasyonundaki oyuncuların sakatlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı.
Kanarya, bu bölgelere yapacağı eklemelerle sezonun ikinci yarısında aynı sorunu yaşamak istemiyor.
Stoper bölgesi için başta Çağlar Söyüncü ve Stefan Savic gibi isimlerle temas halinde olan Fenerbahçe, orta saha bölgesi için de Rade Krunic'i gündemine almıştı.
Sarı-lacivertlilerin Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boşnak futbolcuyla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Orta saha bölgesi için liste başına Krunic'i alan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fransız basını, sarı-lacivertlilerin dışında Olympique Lyon'un da Krunic'i istediğini yazdı.
FENERBAHÇE'YE TOLISSO ÖNERİSİ
But Football'da yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi, Boşnak futbolcunun transferini gerçekleştirmesi halinde Corentin Tolisso'yu Fenerbahçe'ye teklif edecek.
Corentin Tolisso bu sezon Olympique Lyon formasıyla 12 maça çıktı.
Fransız futbolcu, 1 gol kaydetti.
Tolisso'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
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