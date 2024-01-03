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Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında orta saha bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rade Krunic ile anlaştığı öne sürülmüştü. Fransız basını, sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 12:24
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda yapacağı eklemelerle takımı şampiyonluğa taşımak istiyor.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikleriyse stoper ve orta saha transferi...

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper ve orta saha rotasyonundaki oyuncuların sakatlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, bu bölgelere yapacağı eklemelerle sezonun ikinci yarısında aynı sorunu yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Stoper bölgesi için başta Çağlar Söyüncü ve Stefan Savic gibi isimlerle temas halinde olan Fenerbahçe, orta saha bölgesi için de Rade Krunic'i gündemine almıştı.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerin Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boşnak futbolcuyla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Orta saha bölgesi için liste başına Krunic'i alan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Fransız basını, sarı-lacivertlilerin dışında Olympique Lyon'un da Krunic'i istediğini yazdı.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE'YE TOLISSO ÖNERİSİ

But Football'da yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi, Boşnak futbolcunun transferini gerçekleştirmesi halinde Corentin Tolisso'yu Fenerbahçe'ye teklif edecek.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Corentin Tolisso bu sezon Olympique Lyon formasıyla 12 maça çıktı.

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