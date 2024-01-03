FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında da istediği Rade Krunic'i gündemine almıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Boşnak yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu bölgelerde yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe'de orta saha transferindeki liste başı isimse Rade Krunic...
Yönetim sezon başında da Boşnak futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak Milan, Krunic transferine engel olmuştu.
"KRUNIC'İ ÇOK İSTEDİK"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz aylarda yıldız futbolcunun transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rade Krunic'i almayı çok istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi." ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 30 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Adı Ligue 1 ekibi Olympique Lyon ile de anılan Rade Krunic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Çizme basını, Fenerbahçe'nin Rade Krunic'e yaptığı teklifi açıkladı.
3 YILLIK SÖZLEŞME+3.5 MİLYON EURO ÜCRET
Tuttosport kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve 3.5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtildi.
Haberde Fenerbahçe'nin sezon başında da Krunic'e aynı teklifte bulunduğu ve transferi gerçekleştirmek için Milan ile görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.
Rade Krunic bu sezon Milan ile 14 maça çıktı.
Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.
DİĞER