Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında da istediği Rade Krunic'i gündemine almıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Boşnak yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 16:04
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Fenerbahçe'de 11 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısı için yapacağı takviyelerler yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya'nın öncelikleriyse stoper ve orta saha transferi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Bu bölgelerde yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe'de orta saha transferindeki liste başı isimse Rade Krunic...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Yönetim sezon başında da Boşnak futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak Milan, Krunic transferine engel olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

"KRUNIC'İ ÇOK İSTEDİK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz aylarda yıldız futbolcunun transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rade Krunic'i almayı çok istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

İtalyan ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 30 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Adı Ligue 1 ekibi Olympique Lyon ile de anılan Rade Krunic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Çizme basını, Fenerbahçe'nin Rade Krunic'e yaptığı teklifi açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

3 YILLIK SÖZLEŞME+3.5 MİLYON EURO ÜCRET

Tuttosport kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve 3.5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Haberde Fenerbahçe'nin sezon başında da Krunic'e aynı teklifte bulunduğu ve transferi gerçekleştirmek için Milan ile görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic'te sıcak gelişme! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Rade Krunic bu sezon Milan ile 14 maça çıktı.

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