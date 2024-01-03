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Fenerbahçe İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda, İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 15:47
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Fenerbahçe İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla idmanı sürdürdü. Pas çalışmalarının yapıldığı günün tek antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarına 4 Ocak Perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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