Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Bu bölgelerdeki oyuncularını sakatlığa kurban veren ve büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, ara transfer döneminde bu bölgeleri güçlendirerek aynı sorunu tekrar yaşamak istemiyor.

Orta saha bölgesi için Milan forması giyen Rade Krunic ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.