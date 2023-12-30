Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala arayışlarını hızlandırdı. Özellikle stoper ve orta saha bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu ismi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmıştı.
Yeni transferleriyle sezona bomba gibi bir giriş yapan ve ilk 19 resmi maçını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler, 18 hafta sonunda topladığı 44 puanla lider konumda yer alıyor.
Zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper ve orta saha transferleri...
Bu bölgelerdeki oyuncularını sakatlığa kurban veren ve büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, ara transfer döneminde bu bölgeleri güçlendirerek aynı sorunu tekrar yaşamak istemiyor.
Orta saha bölgesi için Milan forması giyen Rade Krunic ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
MATHEUS BAHIA SÜRPRİZİ
Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin Bahia forması giyen sol bek Matheus Bahia'ya talip olduğunu yazdı.
CSKA MOSKOVA DA İSTİYOR
Radio Itapoan'dan Caio Leony'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin dışında CSKA Moskova'nın da 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve Bahia'ya resmi teklif yaptığı belirtildi.
Matheus Bahia bu sezon takımıyla 27 maça çıktı.
Brezilyalı sol bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.
Bahia'nın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.
DİĞER