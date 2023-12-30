Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala arayışlarını hızlandırdı. Özellikle stoper ve orta saha bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu ismi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:34
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

UEFA Konferans Ligi'nde de mücadelesini sürdüren ve son 16 turuna kalma başarısını gösteren sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği arttı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Kanarya, sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle gündem olmuştu.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Fenerbahçe başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmıştı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Yeni transferleriyle sezona bomba gibi bir giriş yapan ve ilk 19 resmi maçını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler, 18 hafta sonunda topladığı 44 puanla lider konumda yer alıyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper ve orta saha transferleri...

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Bu bölgelerdeki oyuncularını sakatlığa kurban veren ve büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, ara transfer döneminde bu bölgeleri güçlendirerek aynı sorunu tekrar yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Orta saha bölgesi için Milan forması giyen Rade Krunic ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

MATHEUS BAHIA SÜRPRİZİ

Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin Bahia forması giyen sol bek Matheus Bahia'ya talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

CSKA MOSKOVA DA İSTİYOR

Radio Itapoan'dan Caio Leony'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin dışında CSKA Moskova'nın da 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve Bahia'ya resmi teklif yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Matheus Bahia bu sezon takımıyla 27 maça çıktı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...

Brezilyalı sol bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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