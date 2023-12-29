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FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot da yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 11:22
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Sarı lacivertliler, Polonyalı futbolcuyu sezon başında 9.7 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Kanarya, Dinamo Moskova'dan transfer edilen 24 yaşındaki yıldızla 4 senelik sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Bu sezonun en önemli transferlerinden biri olan Szymanski, şu ana kadar gösterdiği performansla büyük takdir topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Yıldız isim bu sezon sarı lacivertlilerde 29 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Szymanski bu maçlarda 11 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Ayrıca 10 da asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Öte yandan başarılı oyuncuyla ilgili Hollanda'da sürpriz bir haber yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Szymanski'nin eski takımı Feyenoord'un, yetenekli futbolcuyu kaybettiği için bir hayli pişman olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, eski oyuncusu Sebastian Szymanski hakkında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Slot, "Bu yıl takımda bir lider eksikliği göze çarpıyor"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

"Şampiyon olduğumuzda Orkun Kökçü vardı ve o bu rolü üstleniyordu"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

"Orkestra lideri değildi ama işler zorlaştığında ilk adım atan oydu"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

"Ayrıca Orkun Kökçü, Idrissi ve Szymanski'yi biraz özledik" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Öte yandan bu sezon şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Feyenoord'da, teknik direktör Arne Slot'un geleceği de tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Hollanda temsilcisinin zirveden uzaklaştığı ve Arne Slot ile yollarını ayıracağı haberleri basına yansımaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!

Bunun yanı sıra Feyenoord'un bu durumda olmasının temel sebebi ise Orkun Kökçü, Idrissi ve Szymanski'nin kaybı olarak gösterildi.

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