FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski hocasından dikkat çeken Szymanski sözleri!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot da yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. (FB spor haberleri)
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Bu sezonun en önemli transferlerinden biri olan Szymanski, şu ana kadar gösterdiği performansla büyük takdir topladı.
Yıldız isim bu sezon sarı lacivertlilerde 29 maça çıktı.
Szymanski bu maçlarda 11 gol attı.
Ayrıca 10 da asist yaptı.
Öte yandan başarılı oyuncuyla ilgili Hollanda'da sürpriz bir haber yer aldı.
Szymanski'nin eski takımı Feyenoord'un, yetenekli futbolcuyu kaybettiği için bir hayli pişman olduğu öğrenildi.
İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, eski oyuncusu Sebastian Szymanski hakkında açıklamalarda bulundu.
Slot, "Bu yıl takımda bir lider eksikliği göze çarpıyor"
"Şampiyon olduğumuzda Orkun Kökçü vardı ve o bu rolü üstleniyordu"
"Orkestra lideri değildi ama işler zorlaştığında ilk adım atan oydu"
"Ayrıca Orkun Kökçü, Idrissi ve Szymanski'yi biraz özledik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bu sezon şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Feyenoord'da, teknik direktör Arne Slot'un geleceği de tartışma konusu oldu.
Hollanda temsilcisinin zirveden uzaklaştığı ve Arne Slot ile yollarını ayıracağı haberleri basına yansımaya başladı.
Bunun yanı sıra Feyenoord'un bu durumda olmasının temel sebebi ise Orkun Kökçü, Idrissi ve Szymanski'nin kaybı olarak gösterildi.
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