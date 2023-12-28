Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...
Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler yıldız oyuncunun boşluğunu Anthony Martial ile doldurmayı planlıyordu. Manchester United Fransız oyuncu için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Riyad şehrindeki Al Awwal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi sarı lacivertliler Suudi Arabistan'a gitti.
Fenerbahçe, Süper Kupayı müzesine götürerek taraftarını mutlu etmek istiyor.
Diğer yandan sarı lacivertliler transfer için çalışmalarını hızlandırdı.
İngiliz basını Manchester United'ın transfer kararını verdiğini duyurdu.
Haberde, Manchester United'ın teknik direktörü Ten Hag'ın Martial, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof ve Hannibal Mejbri ile sözleşme uzatmak istediğini duyurdu.
Fransız yıldızın West Ham United ve Fenerbahçe'nin tekliflerini geri çevirerek Old Trafford'da kalmayı tercih ettiği belirtti.
28 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Manchester United formasıyla 19 maçta görev aldı.
Fransız oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
9 sezondur Manchester United forması giyen Martial, kariyerinde Lyon, Monaco, Sevilla gibi takımlarda da görev aldı.
Fransa A Milli Takım'nda 30 maçta görev alan yıldız oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı.
15 milyon Euro piyasa değeri olan Martial'ın 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek.
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