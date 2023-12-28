Haberler Fenerbahçe Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler yıldız oyuncunun boşluğunu Anthony Martial ile doldurmayı planlıyordu. Manchester United Fransız oyuncu için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 11:36
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ENES CEVAHİRCİ
Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Sarı lacivertliler puanını 44 yaparak liderliğini sürdürdü.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Aynı hafta içinde Galatasaray ile bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan sarı lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Riyad şehrindeki Al Awwal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi sarı lacivertliler Suudi Arabistan'a gitti.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Süper Kupayı müzesine götürerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Diğer yandan sarı lacivertliler transfer için çalışmalarını hızlandırdı.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

İngiliz basını Manchester United'ın transfer kararını verdiğini duyurdu.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Haberde, Manchester United'ın teknik direktörü Ten Hag'ın Martial, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof ve Hannibal Mejbri ile sözleşme uzatmak istediğini duyurdu.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Fransız yıldızın West Ham United ve Fenerbahçe'nin tekliflerini geri çevirerek Old Trafford'da kalmayı tercih ettiği belirtti.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

28 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Manchester United formasıyla 19 maçta görev aldı.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

Fransız oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Manchester United'den flaş transfer kararı! Martial ve Fenerbahçe...

9 sezondur Manchester United forması giyen Martial, kariyerinde Lyon, Monaco, Sevilla gibi takımlarda da görev aldı.

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