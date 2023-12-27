TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla harekete geçen yönetim kadrodan ayrılacak isimleri netleştirdi. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen yıldız oyuncu İngiltere'ye kiralanacak. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Diğer yandan Sarı-lacivertli yöneticiler ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi.
Bu isimlerin başında Rangers'tan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent geliyor.
İngiliz yıldız, performansıyla İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramadı.
Fenerbahçe'de oldukça düşük süre alan 27 yaşındaki kanat oyuncusu genellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında görev alabildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev alan Kent 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
İngiliz basını Championship ekibi Hull City'nin Ryan Kent ile ilgilendiğini duyurdu.
Premier Lig'e çıkmayı hedefleyen Hull City, 27 yaşındaki kanat oyuncusuna ocak ayında kiralama teklifi yapılacak.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Kent'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
RYAN KENT KİMDİR?
Ryan Kent, 11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı.
İngiliz oyuncu kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.
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