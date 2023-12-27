Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla harekete geçen yönetim kadrodan ayrılacak isimleri netleştirdi. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen yıldız oyuncu İngiltere'ye kiralanacak. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:31
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Süper Lig'de Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe Süper Kupa finalinin hazırlıklarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Sarı lacivertliler ezeli rakibini mağlup ederek Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Lig'de kırmızı kart cezalısı olduğun için forma giyemeyen Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Fred final karşılaşmasında sahada olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Diğer yandan Sarı-lacivertli yöneticiler ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Bu isimlerin başında Rangers'tan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

İngiliz yıldız, performansıyla İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Fenerbahçe'de oldukça düşük süre alan 27 yaşındaki kanat oyuncusu genellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında görev alabildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev alan Kent 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

İngiliz basını Championship ekibi Hull City'nin Ryan Kent ile ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Premier Lig'e çıkmayı hedefleyen Hull City, 27 yaşındaki kanat oyuncusuna ocak ayında kiralama teklifi yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Kent'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent, 11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Ocak ayında kiralanacak

İngiliz oyuncu kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.

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