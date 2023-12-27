FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de transferiyle en çok konuşulan isimlerin başında Cengiz Ünder gelmişti. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Marsilya'dan transfer ettiği milli futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, son iki sezondur Marsilya forması giyen milli oyuncuyu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için Marsilya'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Kanarya, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe kariyerine istediği başlangıcı yapamayan ve yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle formasından bir süre ayrı kalan Cengiz Ünder, ligin 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynanan maçta gösterdiği performansla alkış aldı.
Yıldız futbolcu, attığı şık golün yanı sıra 2. golün de asistini yaparak alınan galibiyette önemli bir rol oynadı.
Geçtiğimiz pazar günü oynanan Galatasaray derbisine de ilk 11'de başlayan Cengiz, 45 dakika oyunda kaldı.
Son haftalarda aldığı süre artan milli futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'ye göndermekten pişman olduğunu yazdı.
RMC Sport'ta yer alan haberde, sezon başında transfer edilen kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ın, Cengiz Ünder'in yerini dolduramadığı kaydedildi.
Haberde Marsilya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun kulüp başkanı Pablo Longoria ile bir görüşme gerçekleştirerek kanat transferi istediği aktarıldı.
Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Cengiz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.
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