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FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de transferiyle en çok konuşulan isimlerin başında Cengiz Ünder gelmişti. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Marsilya'dan transfer ettiği milli futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 16:01
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sil baştan bir kadroyla sezona giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Cengiz Ünder oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Sarı-lacivertliler, son iki sezondur Marsilya forması giyen milli oyuncuyu kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için Marsilya'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Kanarya, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Fenerbahçe kariyerine istediği başlangıcı yapamayan ve yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle formasından bir süre ayrı kalan Cengiz Ünder, ligin 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynanan maçta gösterdiği performansla alkış aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Yıldız futbolcu, attığı şık golün yanı sıra 2. golün de asistini yaparak alınan galibiyette önemli bir rol oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Galatasaray derbisine de ilk 11'de başlayan Cengiz, 45 dakika oyunda kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Son haftalarda aldığı süre artan milli futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'ye göndermekten pişman olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

RMC Sport'ta yer alan haberde, sezon başında transfer edilen kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ın, Cengiz Ünder'in yerini dolduramadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Haberde Marsilya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun kulüp başkanı Pablo Longoria ile bir görüşme gerçekleştirerek kanat transferi istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

Yıldız futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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