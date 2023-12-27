FENERBAHÇE HABERLERİ - Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı! Gattuso isyan etti

MERT KILIÇ

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sil baştan bir kadroyla sezona giriş yaptı.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.