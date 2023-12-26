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Fenerbahçe Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 18:59
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Fenerbahçe Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına 27 Aralık Çarşamba günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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