Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Teknik direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk, sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sahaya çıkması beklenen 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bir tarafta lider Fenerbahçe diğer yanda sadece averajla ikinci olan Galatasaray...

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bir tarafta 12 gollü Dzeko, diğer yanda yine 12 gollü büyük maç canavarı Icardi...

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

65 yıllık lig tarihinde iki takım da ilk kez 2.69 gibi müthiş bir puan ortalaması ile derbiye çıkıyor.

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Yine tarihte ilk kez hem Sarı Kanarya hem de Cimbom ilk 16 haftalar itibariyle 5'er puan kaybetti.

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Kadıköy'de bu gece derbi ateşi yanacak ve bu tarihi maçı kazanan şampiyonluk yarışında avantaj elde edecek.

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Her iki teknik adam da sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

FENERBAHÇE

LIVAKOVIC

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

OSAYI

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

SERDAR (SAMET)

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

DJIKU

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

FERDİ

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

İSMAİL

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

CRESPO

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

İRFAN CAN

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

SZYMANSKI

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

TADIC

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

DZEKO

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

GALATASARAY
MUSLERA

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

BOEY

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

NELSSON

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

ABDÜLKERİM

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

BARIŞ

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

TORREIRA

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

KAAN

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

ZIYECH

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

KEREM

Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler

ZAHA

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