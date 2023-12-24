Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Teknik direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk, sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sahaya çıkması beklenen 11'ler...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yine tarihte ilk kez hem Sarı Kanarya hem de Cimbom ilk 16 haftalar itibariyle 5'er puan kaybetti.
Kadıköy'de bu gece derbi ateşi yanacak ve bu tarihi maçı kazanan şampiyonluk yarışında avantaj elde edecek.
Her iki teknik adam da sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler
ICARDI
DİĞER