Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.