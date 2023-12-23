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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 19:53
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

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