TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi arayışlar hızlandı. Kadrosuna yapacağı eklemelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, Kayseri virajını geçerek kritik derbi öncesi hata yapmadı.
Pazar günü Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek puan farkını açmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.
Yönetim, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvadı.
Sezonun ikinci yarısı için yapacağı takviyelerle şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Kanarya'nın önceliği ise stoper ve orta saha transferleri...
Stoper ve orta saha oyuncularının yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'in transferinde mutlu sona yakın.
KRUNIC MILAN'DAN AYRILIYOR
İtalyan basını, Boşnak orta saha oyuncusunun ocak ayında Milan'dan ayrılacağını yazdı.
FENERBAHÇE YOLCUSU
Tuttosport kaynaklı haberde, Krunic'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının beklendiği yazıldı.
Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı.
Boşnak orta saha oyuncusu, skor katkısı üretemedi.
Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.
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