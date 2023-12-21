Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi arayışlar hızlandı. Kadrosuna yapacağı eklemelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:34
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Gol düellosuna sahne olan mücadeleden galip ayrılan taraf 4-3'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi (3) ve Cengiz Ünder kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Sarı-lacivertliler, Kayseri virajını geçerek kritik derbi öncesi hata yapmadı.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Pazar günü Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek puan farkını açmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Sezonun ikinci yarısı için yapacağı takviyelerle şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Kanarya'nın önceliği ise stoper ve orta saha transferleri...

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Stoper ve orta saha oyuncularının yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Sarı-lacivertliler, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'in transferinde mutlu sona yakın.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

KRUNIC MILAN'DAN AYRILIYOR

İtalyan basını, Boşnak orta saha oyuncusunun ocak ayında Milan'dan ayrılacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

FENERBAHÇE YOLCUSU

Tuttosport kaynaklı haberde, Krunic'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının beklendiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Boşnak orta saha oyuncusu, skor katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Ayrılığı duyurdular! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.

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