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Mislintat'a gönderme
Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan 35 yaşındaki Dusan Tadic, Hollanda basınından Voetbal Internetional'a açıklamalarda bulundu. Tadic ayrılığıyla ilgili olarak, "Mislintat kötü bir adam değil. Benim kalmamı istedi ve hakkımda çok iyi konuştu. Ancak Ajax gibi bir kulüpte böyle önemli bir rolde olmamalı. Başka bir kulüpte onun fikirleri işe yarayabilir" diye konuştu.
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