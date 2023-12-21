Ahmet Çakar Mondihome Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Kayserispor - Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:24 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:29
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Kayserispor'un Olivier Kemen, Mame Thiam (p) ve Miguel Cardoso ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Bu sezon evinde ilk kez yenilen ve toplamda 3. yenilgisini alan Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Kayserispor - Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - ROBOT HAKEMLİK CAHİLLİKTİR
Fenerbahçe düelloyu kazanan taraftı. Ama Fred'i sudan sebeple kaybetti. Çok iyi oynamadı, kötü goller yedi ama Batshuayi'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada Türkiye'nin belki de Anadolu'da en zor deplasmanı olan Kayseri'de kazanmayı bildi.
3 puan büyük başarı ama Fred'in kaybı Galatasaray maçı için çok çok önemli bir zayiat. Türk hakemleri asla akıllı değiller. 88 dakika iyi-kötü maçı götüren Zorbay Küçük, sihirli bir değnek değmişçesine son 2 dakikada her şeyi berbat etti.
F.Bahçe ceza alanı dışında önce bir faul uydurdu, itirazlar oldu. Sarı kartları verdi, bundan sonra devreye hakem sanatı girmeliydi.
Kötü niyetli değilsen itirazı devam ettirdiği mazeretine sığınarak bir adamı atamazsın. Çünkü adam seninle konuşuyordu. Zaten sarı kartı da vermiştin. Suratına baktın ve oyundan attın. Robot hakemlik cahilliktir. Tabii eğer kötü niyet yoksa.
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