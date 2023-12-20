FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde sergilediği futbolla göz dolduran yıldız futbolcu için transfer ısrarları bitmek bilmiyor. Süper Lig'de taraflı tarafsız herkesin hayran olduğu isim için rekor bir bonservis gündeme geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ.... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
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Trendyol Süper Lig'de lider olan UEFA Konferans Ligi'nde ise grubundan lider çıkan Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Sarı-lacivertliler, bu başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'de bir diğer dikkat çeken gelişme ise yıldız ismin peşinde olan dünya devleri.
Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un özellikle ara transfer döneminde hiç bir oyuncunun satışına izin vermeyeceği öğrenildi.
Yönetimin bu noktada gelen teklifleri sezon sonunda bıraktığı iddia edildi. Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran yıldız isim ise kararı yönetime bıraktı.
DÜNYA DEVLERİ VAZGEÇMİYOR
Birçok kulüp ise buna rağmen transfer için öncelip talep ederken sarı-lacivertlilere rekor bir teklif yapılması gündemde. Özellikle İtalyan ekipleri Fenerbahçe'den randevu almak için sıraya girdi.
O İSİM FERDİ KADIOĞLU!
Hem Napoli hem de Inter bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.
İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre özellikle Inter'ın bu transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ya da para artık takas teklifinde bulunacağı yazıldı.
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 karşılaşmada görev aldı.
24 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol, 3 asist üretti.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro
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