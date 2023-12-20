Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde sergilediği futbolla göz dolduran yıldız futbolcu için transfer ısrarları bitmek bilmiyor. Süper Lig'de taraflı tarafsız herkesin hayran olduğu isim için rekor bir bonservis gündeme geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ.... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET CEM ÇAKIR
FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünya devleri yıldız ismin peşini bırakmak bilmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla göz dolduran futbolcu için yönetim nasıl bir karar verecek merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

İşte o isim ve detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Trendyol Süper Lig'de lider olan UEFA Konferans Ligi'nde ise grubundan lider çıkan Fenerbahçe'de moraller yerinde.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Sarı-lacivertliler, bu başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Fenerbahçe'de bir diğer dikkat çeken gelişme ise yıldız ismin peşinde olan dünya devleri.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un özellikle ara transfer döneminde hiç bir oyuncunun satışına izin vermeyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Yönetimin bu noktada gelen teklifleri sezon sonunda bıraktığı iddia edildi. Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran yıldız isim ise kararı yönetime bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

DÜNYA DEVLERİ VAZGEÇMİYOR

Birçok kulüp ise buna rağmen transfer için öncelip talep ederken sarı-lacivertlilere rekor bir teklif yapılması gündemde. Özellikle İtalyan ekipleri Fenerbahçe'den randevu almak için sıraya girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

O İSİM FERDİ KADIOĞLU!

Hem Napoli hem de Inter bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre özellikle Inter'ın bu transfer için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ya da para artık takas teklifinde bulunacağı yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

24 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol, 3 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Ferdi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER: Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor...

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
ÖSYM MEMUR ALIMI 2023 | ÖSYM personel alımı başvuru tarihleri, kimler başvurabilir?
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Belözoğlu'ndan Meler'e yanıt! Emre Belözoğlu'ndan Meler'e yanıt! 12:14
Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor... Yönetim bırakmıyor! İtalyanlar ısrardan vazgeçmiyor... 12:04
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? 11:54
Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman? Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman? 11:39
Neymar'a kötü haber! Neymar'a kötü haber! 11:34
Eczacıbaşı yeni başarılar peşinde! Eczacıbaşı yeni başarılar peşinde! 11:29
Daha Eski
Beşiktaş'ın konuğu Zabiny Brno! Beşiktaş'ın konuğu Zabiny Brno! 11:19
THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı! THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı! 10:45
G.Saray'dan Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat! G.Saray'dan Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat! 10:37
Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde... Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde... 10:34
Warriors Celtics'i uzatmada devirdi! Warriors Celtics'i uzatmada devirdi! 10:24
Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! 09:56