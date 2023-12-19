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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de liglere verilen 1 haftalık aranın ardından gözler Kayserispor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi bu deplasmanda kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu deplasmanda yıldız isme özel görev verecek. İşte detaylar... FB HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:01
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

Sarı-lacivertliler geride kalan dönemde 40 puan topladı ve liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

Fenerbahçe gelecek hafta oynanacak Galatasasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu noktada oyuncularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

KARTAL'DAN OSAYI'YE ÖZEL GÖREV

Teknik direktör İsmail Kartal, Bright Osayi Samuel'e Kayserispor deplasmanında özel bir görev verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

Kartal, 25 yaşındaki oyuncuyu sağ kanatta 1'e 1 bırakacak özel setler hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

Osayi bu sezon 2 defa ağları sarstı. 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

Nijeryalı futbolcu 4 defa sarı kart gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!

Yıldız bu maçlarda hiç kırmızı kart görmedi.

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