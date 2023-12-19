FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan yıldız isme özel görev!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de liglere verilen 1 haftalık aranın ardından gözler Kayserispor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi bu deplasmanda kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu deplasmanda yıldız isme özel görev verecek. İşte detaylar... FB HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertliler geride kalan dönemde 40 puan topladı ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe gelecek hafta oynanacak Galatasasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu noktada oyuncularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
KARTAL'DAN OSAYI'YE ÖZEL GÖREV
Teknik direktör İsmail Kartal, Bright Osayi Samuel'e Kayserispor deplasmanında özel bir görev verecek.
Kartal, 25 yaşındaki oyuncuyu sağ kanatta 1'e 1 bırakacak özel setler hazırlıyor.
Osayi bu sezon 2 defa ağları sarstı. 1 asist yaptı.
Nijeryalı futbolcu 4 defa sarı kart gördü.
Yıldız bu maçlarda hiç kırmızı kart görmedi.
Gücüyle hücumcuları, bindirmeleriyle de rakip savunmacıları yıpratıyor.
DİĞER