Haberler Fenerbahçe Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, bir süredir ezeli rakibi Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız futbolcu için harekete geçti. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan o isim, ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertli ekip son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasını lider tamamladı.

Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Son maçta Spartak Trnava'yı ağırlayan Kanarya, rakibini 4-0 mağlup etti.

Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Kanarya, yıldız futbolcuyu ara transferde kadrosuna katmak istiyor.

Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

İtalyan oyuncu Arsenal'da ilk 11'de fazla şans bulamıyor.

Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Tecrübeli oyuncunun İngiliz kulübüyle mukavelesi sezon sonunda bitecek.

Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

31 yaşındaki İtalyan ön liberonun, ocakta takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

F.Bahçe, Jorginho'nun G.Saray'ın da gündemine geldiği yönündeki iddialar nedeniyle elini çabuk tutma kararı aldı.

Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

İtalyan orta saha bu sezon 18 maçta forma giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi yerine...
Fenerbahçe'de ayrılık vakti!
Uzmanlar Yalova merkezli depremi yorumladı: Hangi fayda oldu? Büyük Marmara depremini tetikler mi?
AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSTANBUL HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Bugün hava nasıl olacak 18 Aralık?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? 07:19
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 01:00
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 00:59
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:56
Daha Eski
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:44
Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... 00:22
G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... 00:22
FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri... FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri... 00:22
G.Saray bombayı patlatıyor! 19'luk yıldız Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! 19'luk yıldız Aslan olacak 00:22
Sacha Boey ocakta gidiyor! Rekor bonservis.... Sacha Boey ocakta gidiyor! Rekor bonservis.... 00:21