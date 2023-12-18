Transferde dev çalım! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasını lider tamamladı.
Son maçta Spartak Trnava'yı ağırlayan Kanarya, rakibini 4-0 mağlup etti.
İsmail Kartal'ın öğrencileri Konferans Ligi'nde şampiyonluğu hedefliyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sürdüyor.
Sarı-lacivertli ekip, orta saha listesinin üst sıralarında yer alan Jorginho'ya iyice kancayı taktı.
Kanarya, yıldız futbolcuyu ara transferde kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan oyuncu Arsenal'da ilk 11'de fazla şans bulamıyor.
Tecrübeli oyuncunun İngiliz kulübüyle mukavelesi sezon sonunda bitecek.
31 yaşındaki İtalyan ön liberonun, ocakta takımdan ayrılmak istediği biliniyor.
F.Bahçe, Jorginho'nun G.Saray'ın da gündemine geldiği yönündeki iddialar nedeniyle elini çabuk tutma kararı aldı.
İtalyan orta saha bu sezon 18 maçta forma giydi.
Bu mücadelelerde ise sadece 1 gol kaydetti.
Jorginho toplam 828 dakika süre buldu.
31 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri 15 milyon Euro olarak biliniyor.