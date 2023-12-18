Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı futbolcu Alfredo Morelos, gittiği Santos'ta kabusu yaşadı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Oyuncu, İstanbul'dan ayrılarak sürpriz bir transfer gerçekleştirdi ve Brezilya takımlarından Santos'la 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Fakat işler Morelos'un istediği gibi gitmiyor...
NTV'de yer alan habere göre Kolombiyalı yıldızın Brezilya serüveni adeta kabus gibi başladı.
Sakatlığı nedeniyle ligdeki 9 maçı kaçıran deneyimli golcü, 4 maçta da yedek bekleyip oyuna dahil olmadı.
Ligde 3 maça çıkıp sadece 76 dakika süre alabilen Alfredo Morelos skor katkısı veremedi.
Öte yandan Santos tarihinde ilk defa küme düştü.
ALFREDO MORELOS KİMDİR?
21 Haziran 1996 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Medellin altyapısında başladı.
HJK Helsinki forması da giyen Kolombiyalı yıldız, 2017'den 2023'e kadar Rangers'ta top koşturdu. Sezon başında da Santos'a imza attı.
1.77 cm boyundaki Morelos, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Kolombiya Milli Takımı ile 11 maçta görev alan başarılı futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
27 yaşındaki Alfredo Morelos'un güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...
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