Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı futbolcu Alfredo Morelos, gittiği Santos'ta kabusu yaşadı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Michy Batshuayi'yi göndermeyi planlayan ve golcü arayışında olan sarı-lacivertliler, Kolombiyalı futbolcu Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirmişti.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Ancak bu transfer, Batshuayi'nin takımda kalmasıyla iptal olmuştu.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Oyuncu, İstanbul'dan ayrılarak sürpriz bir transfer gerçekleştirdi ve Brezilya takımlarından Santos'la 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Fakat işler Morelos'un istediği gibi gitmiyor...

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

NTV'de yer alan habere göre Kolombiyalı yıldızın Brezilya serüveni adeta kabus gibi başladı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Sakatlığı nedeniyle ligdeki 9 maçı kaçıran deneyimli golcü, 4 maçta da yedek bekleyip oyuna dahil olmadı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Ligde 3 maça çıkıp sadece 76 dakika süre alabilen Alfredo Morelos skor katkısı veremedi.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Öte yandan Santos tarihinde ilk defa küme düştü.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

ALFREDO MORELOS KİMDİR?

21 Haziran 1996 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Profesyonel futbol kariyerine Medellin altyapısında başladı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

HJK Helsinki forması da giyen Kolombiyalı yıldız, 2017'den 2023'e kadar Rangers'ta top koşturdu. Sezon başında da Santos'a imza attı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

1.77 cm boyundaki Morelos, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

Kolombiya Milli Takımı ile 11 maçta görev alan başarılı futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Morelos Santos'ta kabusu yaşadı!

27 yaşındaki Alfredo Morelos'un güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

DİĞER
Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Kuralar çekiliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
Weghorst tercihini yaptı! Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst tercihini yaptı! Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe...
Formayı unuttu! Geleceği belirsiz
AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | AÖL sınav yeri öğrenme - Giriş belgesi nasıl alınır?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (18 Aralık Pazartesi)
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'de yıldız isim sezonu kapattı! Real Madrid'de yıldız isim sezonu kapattı! 11:40
Tuzlaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Tuzlaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 11:29
Formayı unuttu! Geleceği belirsiz Formayı unuttu! Geleceği belirsiz 11:28
F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... 11:02
"Oyuncular şok halindeydiler!" "Oyuncular şok halindeydiler!" 10:51
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:41
Daha Eski
Sivasspor Başakşehir maçına hazır! Sivasspor Başakşehir maçına hazır! 10:40
Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! 10:40
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 10:35
Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? 10:35
5 isme şartlı geri dönüş! 5 isme şartlı geri dönüş! 10:29
G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." 10:21