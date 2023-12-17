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Batsman parayı bırakmadı

Belçika basınından "voetval24. be", Batshuayi'nin Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddettiğini yazdı. Gerekçe olarak ise düşük maaş teklifi gösterildi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Batshuayi EURO 2024 için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddetti çünkü 3.5 milyon euroluk maaşından taviz vermek istemiyor."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Batsman parayı bırakmadı
Belçika basınından "voetval24. be", Batshuayi'nin Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddettiğini yazdı. Gerekçe olarak ise düşük maaş teklifi gösterildi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Batshuayi EURO 2024 için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddetti çünkü 3.5 milyon euroluk maaşından taviz vermek istemiyor."
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