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Batsman parayı bırakmadı
Belçika basınından "voetval24. be", Batshuayi'nin Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddettiğini yazdı. Gerekçe olarak ise düşük maaş teklifi gösterildi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Batshuayi EURO 2024 için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddetti çünkü 3.5 milyon euroluk maaşından taviz vermek istemiyor."
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