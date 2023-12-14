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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Rade Krunic'te yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:29
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Milan forması giyen Rade Krunic'le ilgileniyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Sarı-lacivertli takıma bu transferde müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Krunic'in yerini Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat'la doldurmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Sezon başında Fiorentina'dan kiralanan Amrabat için Manchester United'ın satın alma opsiyonunu kullanması durumunda, Milan'ın oyuncuyu kiralayabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Bu durumda Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferinde hiçbir engel kalmayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıkan Krunic, skor üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Yıldız ismin Milano temsilcisiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

RADE KRUNIC KİMDİR?

7 Ekim 1993 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Foca'da başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

2014 yılında Donji Srem'den Hellas Verona'ya transfer oldu. 2019'da ise Milan'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Orta sahanın merkezinde görev alan Krunic, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu

Yıldız futbolcu, Bosna Hersek Milli Takımı'yla çıktığı 32 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.

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