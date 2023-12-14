TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferinde yeni gelişme! Alternatifi bulundu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Rade Krunic'te yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Sezon başında Fiorentina'dan kiralanan Amrabat için Manchester United'ın satın alma opsiyonunu kullanması durumunda, Milan'ın oyuncuyu kiralayabileceği ifade edildi.
Bu durumda Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferinde hiçbir engel kalmayacak.
Bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıkan Krunic, skor üretemedi.
Yıldız ismin Milano temsilcisiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
RADE KRUNIC KİMDİR?
7 Ekim 1993 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Foca'da başladı.
2014 yılında Donji Srem'den Hellas Verona'ya transfer oldu. 2019'da ise Milan'ın yolunu tuttu.
Orta sahanın merkezinde görev alan Krunic, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız futbolcu, Bosna Hersek Milli Takımı'yla çıktığı 32 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.
Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
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